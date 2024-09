Luego de su filosa crítica a Pilar Smith por cómo se viste, Matilda Blanco analizó muy picante el estilo de Nancy Duré, quien no se quedó en el molde y le contestó sin filtro en Socios del Espectáculo, programa en el que es panelista.

“Nancy Duré no la puede remontar, en el Martín Fierro estaba siniestra”, sentenció Matilda en LAM. “Tiene su look. ¿Cómo se llamaría su estilo? Estilo putón”, sumó, lo que le molestó a Duré.

Matilda trató de "putón" a Nancy.

“Estaba en un evento y me empezaron a llegar un montón de mensajes diciéndome que Matilda me había llamado putón. Al principio, pensé: ‘¡Qué vergüenza! ¿Qué va a decir la gente?’. Luego, me acordé de que no tengo vergüenza y que lo que diga la gente me chupa un huevo”, sentenció, haciendo que lloraba y luego demostrando que era una puesta en escena.

NANCY DURÉ LIQUIDÓ A MATILDA BLANCO

Nancy Duré aclaró sin filtro por qué jamás le pediría consejos fashionistas a Matilda Blanco.

“Putón, qué quiere decir, una mujer que vive libremente su sexualidad a los ojos de los demás. Yo soy eso y si mi look lo refleja, bienvenido sea. Lo que es tristísimo es vivir encorsetada en tantos prejuicios como vivís vos, viví con más libertad...”.

“Nos queremos, las dos somos veganas y proteccionistas de animales, pero yo no le pido consejos porque no me gustaría verme como ella, anda por la vida disfrazada porque se supone que eso es moda, pero yo quiero verme sexy. Me gusta mi estilo, no el de ella”, cerró, remarcando que “atrasa un poquito con sus comentarios”.