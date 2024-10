Fue un momento de mucha tensión el que vivió Yanina Latorre horas atrás después de haber sido perseguida por un auto. La panelista de LAM relató la tremenda experiencia que tuvo en la vía pública por la que debió llamar a la policía.

“No quiero repetir para que no se me enojen, pero estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. Les cuento algo, anoche me siguieron de nuevo. Hay algo que no está bien, vino la policía y todo. Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa”, comenzó diciendo Yanina en El Observador 107.9.

“No me di cuenta que me estaban siguiendo porque cuando vengo muy tarde, siempre vengo hablando por teléfono, en manos libres, para que no dormirme. Venía hablando por teléfono con una amiga que es divina, que me hizo el aguante”, agregó.

Yanina Latorre estalló contra Pamela David (Foto: captura YouTube)

Y detalló: “A la noche, por seguridad, en los barrios privados hay como rejas que están cerradas. Entonces hay como cosas que hacemos con el auto para que ellos se den cuenta que estoy sola y me abran. Hay tres pasos, si yo no hago esos tres pasos, no me abren las rejas”.

“Yo hice lo que tenía que hacer, me abren las rejas, paso, y este auto que venía atrás mío se me pone atrás como para entrar. Ese auto no hizo lo que yo hice, entonces cierran rápido la reja y el tipo se va”, continuó con su relato.

Y cerró, sorprendiendo a sus compañeros con sus palabras: “Más tarde, vuelve y la seguridad fue con una escopeta y cuando se fue acercando, el tipo se fue. Quedó merodeando la zona y llamamos a la policía. Tengo el modelo del auto y la patente”.

YANINA LATORRE CRITICÓ A PAMPITA POR NO QUERER HABLAR DE SU SEPARACIÓN DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Luego de que Carolina “Pampita” Ardohain decidiera optar por el silencio cuando la prensa la abordó para tener su palabra, en medio de su escandalosa y mediática separación de Roberto García Moritán (con quien tiene a su hija Ana), Yanina Latorre fue contundente al analizar a la expareja.

“A ella no se le hinchan los ojos y no se la ve triste. Es una gran simuladora porque, mismo en los Martín Fierro ya estaban al y se mostraban estaban divinos”, comenzó diciendo Yanina en El Obervador 107.9.

“Hay una sola cosa en la que no banco que es cuando dicen ‘no quiero hablar’. Ellos mostraron en todas las redes el pedido de mano, contaron todo, grabaron un reality, mostró el parto de la hija, él cantó, hicieron un reality de su casa, comercializaron con eso y hasta dicen que ganó 6 millones de dólares en ese reality”, agregó.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

Y cerró, firme con su postura: “O sea, mostraron todo, él iba al Bailando a acompañarla. De hecho, cada vez que hubo rumores de crisis, ¿te acordás que se daban besos en Instagram? Ella ahora no puede ofenderse porque la gente quiera saber cómo está o la busquen porque esa puerta la abrieron ellos”.