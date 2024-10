Yanina Latorre disparó sin filtro contra la mamá de Roberto García Moritán, Lucila Fernández Llanos, a poco de que el político se separara de Carolina “Pampita” Ardohain en medio de rumores de infidelidad.

“Está en este momento la mamá de García Moritán, que es peor que el hijo, dando una nota para A la tarde. Yo estoy leyendo los graphs que dice que le llama la atención la reacción de Carolina. Pampita va a estallar. También dice ‘que muestren pruebas de que Roberto fue infiel’. Esta mujer es de lo peor, de lo peor”, comenzó diciendo la panelista en El Observador 107.9.

“En otro de los graphs decía, ‘la única suegra que tuvo Roberto fue la mamá de Milagros Brito’. O sea, que está ninguneando a la mamá de Carolina. Yo te recuerdo a vos, turrit.., ahora entiendo porque tu hijo es como es, que se casó con Pampita y la mamá de ella es la exsuegra de Roberto García Moritán”, agregó.

La encargada de contar la primicia fue Yanina Latorre en LAM. (Foto: captura América TV)

Y siguió: “Esta mujer que es tan turr… como el hijo y tan clasista como el hijo, porque los Brito son gente muy top, y muy millonaria, y se ve que la mamá de Pampita no califica a lo que esta mujer tiene en la cabeza. La verdad es que esto va empeorando.

“A ver, Moritán es un pelotu…, pero tendría que callar a la madre, a la familia porque es una maleducada. Ya la llamó ayer a Pampita, le pidió que baje la espuma. Es una atrevida. Tu hijo está lleno de minas. Y si Pampita lo deja, porque ella no está loca, es porque tiene que haber visto y comprobado cosas. Debe tener pruebas”, cerró Yanina, sin filtro.

Foto: Web

PICANTE ACLARACIÓN DE LA MAMÁ DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN SOBRE LA SEPARACIÓN DE PAMPITA

Si bien se alzaron varias voces desde que se conoció que Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán le pusieron punto final a su historia de amor, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de la mamá del político, Lucila Fernández Llanos.

La señora fue aborada por el cronista de A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América, y fue contundente con sus dichos: “Me sorprendió la noticia. Mi hijo no está bien, los periodistas lo unico que quieren es destruirlo. ¿Por qué lo condenan? No hay pruebas”, lanzó.

“Ella no puso el punto final. Saquen sus propias conclusiones”, agregó, deslizando que fue Moritán (que tiene a Ana con la modelo) quien decidió no continuar con la relación.

Foto: Captura (América)

Por otro lado, Lucila confirmó que llamó a Carolina en medio del escándalo: “Le mande un gran abrazo, un beso y le deseé lo mejor. Que piense en los hijos”, expresó. Asimismo, reveló que la famosa frase que dio a conocer Yanina Latorre al asegurar que Carolina le dejó en claro que iba a ‘destrozar a Roberto’, existió: “Es verdad, tengo todo grabado”.

“Ella (por Pampita) no puso el punto final. Saquen sus propias conclusiones”.

“Yo la quiero (a Pampita), pero es muy dura. Mi hijo no necesita que le suelten la mano, ella debería darle una mano. Elige el silencio para destruirlo. Debería hablar para que no pase todo esto. Me da pena los chicos”, cerró la entrevistada, sin filtro.