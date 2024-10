Luego de que Carolina “Pampita” Ardohain decidiera optar por el silencio cuando la prensa la abordó para tener su palabra, en medio de su escandalosa y mediática separación de Roberto García Moritán (con quien tiene a su hija Ana), Yanina Latorre fue contundente al analizar a la expareja.

“A ella no se le hinchan los ojos y no se la ve triste. Es una gran simuladora porque, mismo en los Martín Fierro ya estaban al y se mostraban estaban divinos”, comenzó diciendo Yanina en El Obervador 107.9.

“Hay una sola cosa en la que no banco que es cuando dicen ‘no quiero hablar’. Ellos mostraron en todas las redes el pedido de mano, contaron todo, grabaron un reality, mostró el parto de la hija, él cantó, hicieron un reality de su casa, comercializaron con eso y hasta dicen que ganó 6 millones de dólares en ese reality”, agregó.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

Y cerró, firme con su postura: “O sea, mostraron todo, él iba al Bailando a acompañarla. De hecho, cada vez que hubo rumores de crisis, ¿te acordás que se daban besos en Instagram? Ella ahora no puede ofenderse porque la gente quiera saber cómo está o la busquen porque esa puerta la abrieron ellos”.

EL PEDIDO DE PAMPITA A SU ABOGADO PARA SU DIVORCIO DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN

A pocos días de que Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán oficializaran su separación, en LAM dieron a conocer algunos polémicos detalles de lo que sería el comienzo de esta nueva etapa en la vida de los padres de Anita.

“Bueno, finalmente llega el capítulo del divorcio”, adelantó Ángel de Brito. Fue entonces que Pepe Ochoa amplió la información: “El 26 de septiembre, luego de una discusión con Roberto García Moritán sobre la separación, Pampita se apersona a un estudio muy importante de abogados, no es Fernando Burlando, y dice, ‘quiero empezar con el divorcio’”.

“Me dicen que el mismo 26 de septiembre, Moritán se fue de la casa y Pampita llegó al estudio de abogados que la representan, obviamente, no voy a decir el nombre. Ella llegó furiosa, muy enojada, no triste. Fue al mediodía y se retiró a las 5 de la tarde”, agregó.

Pampita Por: MOVILPRESS

Además, dio a conocer detalles sobre la ruptura del político con su exesposa, con quien tiene a sus hijos Delfina y Santino: “Ahí, ella se encargó ese 26 de septiembre de cerrar todo el tema del divorcio. Lo que me comentaron es que estuvo mucho tiempo reunida por el tema de si existía o no la figura de lo que se llama el prenupcial, que en realidad tiene otro nombre, que es convenio prematrimonial, régimen de separación de bienes que se adjuntan. Me cuentan textualmente desde adentro, que Pampita les dijo a los abogados, ‘no quiero que me pase lo mismo que a Milagros Brito’”.

Por último, Yanina Latorre cerró: “Milagros, para separarse de Moritán, le tuvo que pagar mucha guita en efectivo, si no él no se separaba. Con eso, él compró las partecitas de los restaurantes que tuvo, que se fundió en todos, que terminó con juicios laborales y lo último que le quedaba lo vendió para casarse con Pampita”.