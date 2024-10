Este lunes, Romina Uhrig reapareció en una entrevista con LAM en la que denunció que su ex, el exintendente de Moreno Walter Festa, ejerce violencia económica contra su familia, y Yanina Latorre no tuvo piedad con ella y la acusó de mentir deliberadamente.

“Es feo hacer estas cosas: que te corten la obra social, no tener para pagarla... Mismo los mensajes que yo tengo y le mandé a Fer, de antes de entrar a la casa, que le tuve que firmar el lote que yo tenía, donde nos íbamos a hacer nuestra casa”, aseveró la ex Gran Hermano.

“A mi me llega de gente de Moreno que ella no está separada sino que él (por Festa) está muy complicado por el tema de corrupción y ella hace toda esta pantomima para no quedar pegada. Ella sigue viviendo en Altavista y él estaría ahí”, dijo Yanina, enumerando causas contra el exintendente.

Romina Uhrig y Walter Festa.

QUÉ DIJO YANINA LATORRE DE LAS DENUNCIAS DE ROMINA UHRIG CONTRA WALTER FESTA

Este martes Romina habló de nuevo en #RepúblicaZ y aseguró que, tras brindarle el móvil a LAM, pidió que no pasen la nota. “En ese momento no sé que me pasó, empecé a hablar y hablar... no me gusta estar ventilando mis cosas. Prefiero que me critiquen pero callarme la boca”, aseguró.

ROMINA UHRIG HABLÓ SOBRE LOS DICHOS DE YANINA SOBRE SU ESTADO CIVIL Y LA PANELISTA LE SALIÓ AL CRUCE

Más tarde en Nuevas tardes, la ex Gran Hermano apuntó contra Yanina Latorre acusándola de mentirosa, lo que despertó la ira de la panelista. “Esta chica además de ser corrupta y estar imputada es sorda y mentirosa”, dijo, y la calificó también de “zorra”.

“Le dijo a Ufbal que la extorsionamos para que dé una nota con nosotros. Ella para zafar de la situación dijo que si no venía al piso le pasábamos la nota. ¡Dejá de mentir! A quién car… le importa si no venís al piso. ¡Sos mitómana y no existís! ¡Saliste de la casa de Gran Hermano!”, dijo Yanina en modo explosivo.

“Tenés cuatro marcas ped… en Instagram y trabajás de panelista en un streaming. ¡No servís para nada! Mi púnico problema con vos es que sos corrupta K porque tu marido fue intendente y están imputados. Viniste acá y dijiste que era mentira”, agregó, indignada.

“Cobraste un sueldo en la intendencia, fuiste diputada… ¡Dipuchorra! No tenías piné para hacerlo y viniste acá a decir que tu marido te ocupaba de los comedores. Me decís mala y vos sos mala. ¿Por qué no devolvés la que te robaste?”, cerró la panelista, colorada por la bronca.

