En medio de la polémica de Alberto Fernández con Tamara Pettinato y la denuncia por violencia de género que le hizo Fabiola Yáñez, se viralizó una foto del 2020 que muestra a Romina Uhrig con el expresidente. Y, luego de la fuerte polémica y especulaciones que despertó la noticia que dio a conocer Guadalupe Vázquez sobre una posible visita de ella al expresidente en la Casa Rosada, la exparticipante de Gran Hermano rompió el silencio en Poco Correctos.

“Ya lo dije, no existe esa reunión de la que se habla. Evidentemente, ayer me quedé después con la duda si fue una mala información o le pasaron mal la data a esta mujer. Pero me parece, perdón la palabra, mala leche de ella”, comenzó diciendo Romina en el programa de eltrece.

“No sé ni quién es esta mina y no me interesa. La verdad es que nunca existió esa reunión, como se le expliqué a esa. A la Casa Rosada fui, me acuerdo, cuando tenía 12 años. Y, segundo, podría decir ‘sí, es verdad que tuve la reunión’, pero eso no existió nunca”, agregó la exdiputada.

Y siguió: “Nunca lo vi a Alberto. Solamente lo vi antes de ser presidente. Y después, cuando nos reunimos con mis compañeros diputados, en la Quinta de Olivos, que ya estaba permitido reunirse, obviamente, que siempre era con barbijo, con precaución y, por supuesto, a distancia”.

“Perdón que lo diga, pero tengo millones de oportunidades de estar con tipos realmente lindos y, si quiero estar con tipos con guita, la verdad que puedo estar y no me interesa. ¿Y vos estar justamente con Alberto? Perdón que lo diga así a lo criollo. Pero es la realidad, oportunidades no me faltan. Están dando una información que es mentira, porque nunca estuve en la Casa Rosada con Alberto. Ni en la Casa Rosada, ni en ningún lado a solas con él”, cerró Romina, contundente con su postura, tras ser vinculada con el exprimer mandatario.

LA REACCIÓN DE TAMARA PETTINATO CUANDO BETO CASELLA LE PREGUNTÓ SI AVANZÓ SU RELACIÓN CON ALBERTO FERNÁNDEZ

En medio de la expectativa por su regreso a Bendita, Tamara Pettianto se sometió a las preguntas de Beto Casella y todo el panel después de la polémica que desató la filtración de un video que la muestra muy cómplice con Alberto Fernández, y el conductor no dudó en ahondar más sobre este vínculo.

“A cualquiera de nosotros nos pasó de ver en la vida cotidiana, en el ámbito del laburo, del barrio, de la oficina, una persona que avanza a alguien y una persona que por ahí no quiere ser avanzada, pero que también un poco juega el juego, aunque no tenga la misma intención”, comenzó diciendo el presentador en vivo.

“Yo supongo, solo por ver esos tres minutos de video, que el tipo tenía una intención con vos. Se le notaba. Y que vos un poco jugabas el juego, pero que la intención no era recíproca. ¿Te podés saber si ya estabas en pareja ahí?”, agregó.

Fue entonces que la hija de Roberto Pettinato dijo lo suyo: “Eh, no… casi. Lo único que expliqué es que tenía una relación de confianza con él. Los detalles de la relación, que entiendo que serían jugosos y sería el chisme, prefiero no contarlos”.

“Por todo lo que se sabe ahora, uno piensa que si Tamara hubiera accedido con dos palabras de más, hubiera pasado cualquier otra cosa. Si hubiera avanzado, que no avanzó, entiendo”, insistió Casella. Pero Tamara prefirió no dar detalles sobre este tema: “No, prefiero no contar eso”.