A un mes de haber comenzado Cantando 2024, el programa que conduce Florencia Peña por América, Yanina Latorre reveló que rechazó la propuesta de estar al frente de este desafío y sorprendió al dar las razones de su decisión.

“Anoche me ofrecieron ser la conductora del Cantando y dije que no. Me llamó Lucas González porque Flor Peña se va de viaje, tiene una semana de vacaciones, y me preguntaron si la podía reemplazar y la verdad que no”, confesó Yanina en El Observador 107.9.

“Tengo muchísimo trabajo y lo digo en serio. Mirá la cara que tengo ahora de muerta, estoy cansada y el Cantando no va todos los días en vivo”. Agregó, dejando en claro la apretada agenda laboral que mantiene.

Foto: Web

“Primero. que no dejaría de hacer LAM. Agradecí un montón la oportunidad. Creo que es un programa que ya empezó, que yo lo hubiera hecho diferente, pero por ahí no es el momento y no sé si tengo la energía”, continuó.

“Tengo que ir a reemplazar algo que ya está encaminado y que nunca hice. Obviamente, si me siento preparada, seguramente sí. Pero hoy, en este momento, octubre, finalizando el año, con el programa de radio nuestro, LAM, que estoy bien, y Ángel también se está por ir de viaje y tengo que conducir el programa”, añadió. Y cerró, firme con su postura: “Me ofrecieron grabar y a mí me parece muy poco profesional de mi parte tomarme una semana en la radio”.

Yanina Latorre: “Anoche me ofrecieron ser la conductora del Cantando y dije que no. Tengo muchísimo trabajo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

UNA PARTICIPANTE DE CANTANDO 2024 RENUNCIÓ AL CERTAMEN Y DIO A CONOCER SUS CONTUNDENTES RAZONES

A casi un mes de que debutara Cantando 2024, el programa que conduce Flor Peña por América, Coy Scaglione decidió dar un paso al costado y compartir con sus seguidores el porqué de su renuncia.

“¡Hola a todos! Quería contarles que hoy decidí abandonar el certamen de Cantando 2024, teniendo en cuenta que pedí contemplación para poder ir y cantar ese mismo día”, comenzó diciendo la hermana de la exparticipante de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione, en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Estoy viviendo esta experiencia junto a nuestra bebé, y sin ánimos de creerme una estrella, tuve una conversación amena con el Chato (Prada), pero las dinámicas del reality no pueden ser modificadas y lo entiendo”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@coyscaglionerod) Por: Fabiana Lopez

Y cerró: “Estoy enormemente agradecida. Que continúen los éxitos para mis compañeros, que son excelentes artistas. Enormemente gracias a Marcelo, el Chato, la Flia y en especial a los artistas maravillosos que tuve el honor de conocer: Flor Zapana y Nico Repetto”.