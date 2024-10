Fue un momento de mucha emoción la que se vivió en la pista del Cantando (el programa que conduce Flor Peña por América), luego de que Matías Alé abriera su corazón y rompiera en llanto después de escuchar las críticas del jurado.

“Quiero decir que hay una evolución y nuestro deseo es seguir, más allá de que nos vayamos o no la semana que viene. Yo ya estoy feliz y agradecido. Yo, desde que pasé lo que pasé, vivo de momentos. Este momento a mí no me lo roba nadie. No importa si me voy”, comenzó diciendo Matías, muy quebrado.

“Ya para mí es un montón, de verdad les digo. Y si me voy, les digo ‘gracias’ y ‘fui feliz’. Y si me quedo, va a ir mejorando”, agregó, con lágrimas en los ojos y emocionando a todos en el estudio con sus palabras.

Foto: Captura (América)

Tras escucharlo, Florencia tomó la palabra: “Creo que todos, tanto el jurado como el VAR, te reconocen que pasaste por muchas cosas muy difíciles y que más allá de tu talento, sos una persona que inspira mucha fuerza, que inspira a los demás para seguir avanzando en la vida. Y creo que eso es lo que hace que se te quiera tanto”.

“Yo sé que tal vez estoy un poco sensible en estos días. Después de un año y medio, me animé a hablar de lo que me pasó. Y sé que tal vez a alguien le hice bien. Entonces sepan que, para mí, esto es un montón, estar con los chicos y con ustedes. Chicos, yo tarareaba en una ducha en un neuropsiquiátrico, y hoy estoy acá”, cerró el actor, a corazón abierto.

Matías Alé: “Yo tarareaba en una ducha en un neuropsiquiátrico, y hoy estoy acá”.

MATIAS ALÉ PRESENTÓ A SU NOVIA, 24 AÑOS MENOR QUE ÉL

A poco de haber confesado que volvió a apostar al amor después de varios años soltero, Matías Alé le puso fin al misterio y presentó a Martina, su nueva novia, 24 años menor que él, con quien tiene el deseo de ser papá.

“Marti acaba de llegar de Mar del Plata, la fui a buscar a Retiro. Estoy feliz, enamorado y contento”, confesó el actor en una nota que dio a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece, con su pareja a su lado.

Además, Alé contó cómo le sirvió haber tenido una historia de amor con alguien con la misma diferencia de edad que él lleva a la joven: “Graciela Alfano me enseñó mucho. Yo tenía 22 años y ella, 47″, expresó.

Matías Alé presentó a su nueva novia, 24 años menor que él. Fuente: Captura eltrece.

Y agregó: “Entonces, de alguna manera, me enseñó a dejarme crecer, cómo acompañarme, qué cosas no hacer para que no se termine la relación. Yo soy original, no estoy copiando a nadie. Ella fue una gran maestra”.

Matías Alé: “Siempre dije que la vida me iba a regalar un gran amor y apareció Martina. La edad no afecta en nada, no nos damos cuenta. Ella es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años”.

“Siempre dije que la vida me iba a regalar un gran amor y apareció Martina. La edad no afecta en nada, no nos damos cuenta. Ella es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años”, añadió. Y Martina cerró, feliz por este nuevo presente: “Lo que me enamoré de él fue su abrazo y su sonrisa. Él es así con todos y es muy bueno con toda mi familia. Ya conoció a mis papás y a mis hermanos, y están felices.