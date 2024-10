El 21 de octubre se realizó la primera edición de los Martín Fierro del cine y de las series 2024 y Guillermo Francella se llevó el galardón de Oro.

En la antesala de la ceremonia, Ángel de Brito, uno de los conductores del evento, dijo que Francella merecía el reconocimiento y lo argumentó con contundencia.

QUÉ DIJO ÁNGEL DE BRITO DEL MARTÍN FIERRO DE ORO A GUILLERMO FRANCELLA

“Yo se lo daría a Francella. Yo no soy Aptra, pero se lo daría a Guillermo que me parece no solo el mejor actor argentino, sino el más popular de las últimas décadas, en cine, en plataformas, en la tele abierta”, había dicho Ángel desde la alfombra roja en nota con América.

“Hizo desde los Benvenuto a Casados con hijos. Hizo las mejores películas y El encargado con un éxito rotundo”, concluyó y, finalmente, sucedió: Guillermo Francella se llevó el Martín Fierro de Oro a su casa.

Guillermo Francella (Foto: Movilpress)

ASÍ AGRADECIÓ GUILLERMO FRANCELLA EL MARTÍN FIERRO DE ORO

Guillermo Francella, el protagonista de la serie El encargado, ganó el Martín Fierro de Oro y se pronunció con emoción sobre el escenario en La Usina del Arte.

“Bueno. ¡Wow! Hermosa noche, ¿verdad? Y sí que lo es. Una hermosa noche para mí. Esta es una fantástica distinción. Me parece fantástico volver a premiar a los actores, a las actrices. Ha sido maravilloso y me parece una apertura inicial fantástica y ojalá que perdure por muchísimos años, como la televisión”, dijo el actor.

“Hemos hablado mucho esta noche. Todos. Cada uno pudo transmitir lo que ha sentido. Yo me sentí muy feliz. Cuando uno es reconocido, obviamente, es gratificante y me encanta compartirlo con cada uno de ustedes”, agregó Francella con emoción.

Y concluyó citando a una colega: “También siento que tomamos todas las palabras de Gracielita (Borges), esta tribu. Esta distinción me llena el alma. Un mimo al corazón”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.