Mirtha Legrand asistió con alegría a los premios Martín Fierro de Cine y Series 2024 y aprovechó su discurso para hacerle un contundente pedido al gobierno del presidente Javier Milei.

La conductora de La Noche de Mirtha (eltrece) fue homenajeada con el Martín Fierro de Brillante por las muchísimas películas que protagonizó durante su carrera.

Mirtha pidió que no cierren el INCAA.

Cuando subió al escenario para agradecer el gesto de APTRA por su premio a la trayectoria, aprovechó ese minuto para pedirle por favor al gobierno que no cierre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCCA) que, actualmente, está en pausa.

MIRTHA LEGRAND PIDIÓ QUE NO CIERREN EL INCAA

Mirtha Legrand destacó la importancia del INCAA para la cultura argentina.

“Por favor, no cierren el INCAA, es lo primero que se me ocurre. No cierren el INCAA. En mi casa se amaba y se ama el cine argentino, tenemos que continuar haciendo películas. Si hay gente que de pronto recibió un préstamo y no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda afuera y no le damos más nada...”.

“Pero no se puede cerrar el INCAA. El cine argentino es el cine más importante de habla hispana, lo tenemos que mantener los argentinos, hagamos fuerza y esto va a continuar. Hagamos películas maravillosas, con premios”, sentenció, contundente.