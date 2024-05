No hubo posibilidad que el Pollo Álvarez medie entre los panelistas de La jaula de la moda cuando este miércoles comentaron los looks de los artistas en la gala de los Premios Gardel 2024.

La primera fue Lali Espósito, cuyo look de Maru Venancio le pareció a la producción muy parecido a uno que lanzó Verónica de la Canal. Roberto Piazza no se anduvo con chiquitas: “Me parece lo más ordinario que he visto en los últimos tiempos”, sentenció.

“Me parece ordinario ella y la ropa”, dijo, y no hubo manera que el Pollo lo haga cambiar de opinión. “Espantoso. Está todo mezclado: las botas, la bombachita que se le ve la panza, el pelo que parece una cosa malpeinada”, justificó.

Foto: Movilpress.

La siguiente en activar el alerta fashionista del público fue La Joaqui, de quien una twittera se preguntó “si se puso un vestido o una cortina”, a lo que la producción procedió a comparar en vivo con algunos modelos de living del mismo color.

Flor Vigna (Movilpress) Por: MOVILPRESS

“Me gusta el vestido, pero no sé si está enganchado o drappeado”, dijo Piazza, sobre el modelo de Gustavo Pucheta, invitado habitual de La jaula, mientras que Fabián Medina Flores señaló que quizá el problema estaba en la posa de la cantante.

Por: MOVILPRESS

“¿Cómo vas a ir a los Premios Gardel en zapatillas? Que alguien asesore a Flor Vigna”, pidió otro seguidor de La jaula, y eso generó una posición unánime respecto al look de Moraleja y Miss Zapatos.

“Sería de menos lo de las zapatillas”, acotó Medina Flores, y acotó: “Ella está perdida y necesita urgente alguien que la ayude; y debe ser muy difícil porque debe ser un termostato de humor tremendo”.

“Que alguien le avise a Taichu que tenía que ir a los Premios Gardel, no a la playa”, fue el último tweet que despertó el alerta fashionista. Pese a esto, Medina Flores señaló que “le encantaba” el look de la cantante. “¿Por qué no fuiste así Flor Vigna? Aprendé de alguien que entiende”, agregó.

Taichu (Movilpress)

“El body no me parece para una ocasión como esa, y el tapado es de piel de verdad, de zorro de Groenlandia. La van a matar”, acotó Piazza, aludiendo al proteccionismo, aunque comentó que la piel natural se usa mucho en Europa. “Para mí que se tomó unos whiskies y dijo ‘Me voy sin vestido”, agregó Paul Ledesma.

