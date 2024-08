Luego del dolor que generó la pérdida del embarazo que dieron a conocer Martín “el Chino” Ku y Marisol Saunzag, todas las críticas apuntaron a Pepe Ochoa, quien había sido el encargado de dar a conocer prematuramente la noticia. Y lejos de pasar por alto la pol{emica que se armó, el panelista de LAM pidió disculpas.

“Bueno, obviamente me gustaría empezar con este tema porque me parece que está bueno reflexionar sobre lo que pasó. Quiero decirle a toda la gente que yo no me escondo, parte de mi trabajo es la información y esta fue una que yo di. Hoy soy protagonista de esto porque fui quien contó el embarazo de Marisol, y ayer ella hizo una historia contando que lo perdió”, comenzó diciendo Pepe en su programa de streaming de Bondi Live.

“Quiero reflexionar porque no es un tema para debatir. Obviamente, pude entender muchas cosas a raíz de lo que sucedió cuando conté la información. Para los que no saben, yo al otro día (de dar a conocer el embarazo) salí a pedir perdón”, siguió.

Y agregó: “Me di cuenta que puedo tomar la postura del periodista y de la información y defender eso, pero elijo reflexionar lo de mi parte humana porque en su momento pedí disculpas, vuelvo a pedir disculpas, y me llamo a mí a la reflexión de qué tipo de comunicador quiero ser de ahora en adelante”, agregó.

Y siguió: “No soy mal tipo, no soy mala gente, no me importa dar una primicia a costa de esto que les pasó a ellos, y la realidad que mi reflexión tiene que ver un poco con eso. Hoy, con el diario de lunes, entiendo que no hay nada que pueda decir y que esté a la altura de la situación que ellos dos están viviendo hoy, por eso les mando un abrazo enorme”.

“Pero no tengo mucho más que eso porque la realidad es que no hay mucho más para decir porque en su momento reflexioné y sigo reflexionando hoy, y creo que más allá de si me habilitan o no me habilitan, evidentemente los tres meses sí son importantes y que tal vez también en el momento que ellos estaban viviendo, tal vez sumarles esta cuestión mediática no fue lo mejor”, remarcó.

Y cerró: “La realidad de todo esto es que me parece que está buenísimo el debate, que si todos me quieren cancelar, tienen todo el derecho de hacerlo. Simplemente, voy a decir que estoy acá y que, si me mando una cag…, obviamente puedo pedir perdón porque no se me caen los anillos”.

CATALINA GOROSTIDI DE GRAN HERMANO APOYÓ A MARTÍN KU Y MARISOL TRAS LA PÉRDIDA DEL EMBARAZO

A dos semanas de que el panelista de LAM Pepe Ochoa contara que Martín “Chino” Ku y Marisol Saunzag estaban esperando a su primer hijo, la pareja anunció con dolor la pérdida del embarazo en las redes sociales.

Con el corazón roto, Catalina Gorostidi se hizo eco del desgarrador mensaje de su excompañero de Gran Hermano 2023 y le respondió dándoles amor y fuerza.

“Tristeza y mucho dolor. No es solo la pesadilla que tenemos que transitar con Mari, sino la ilusión de mis viejos y suegros que se les borra la sonrisa de una semana a otra”, tuiteó el Chino.

Y agregó, con bronca con Pepe Ochoa por dar a conocer la dulce espera cuando Marisol apenas estaba de cinco semanas: “Justamente por esto, nos queríamos guardar la noticia hasta los 3 meses. Los tiempos ajenos se respetan”.

Al ver el doloroso descargo de Martín Ku, Catalina Gorostidi le respondió: “Te quiero. Los quiero”.