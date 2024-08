Hace dos semanas, Pepe Ocho lanzó en LAM la primicia de que Martín “El chino” Ku y su novia Marisol estaban esperando a su primer hijo de tan solo 40 días de gestación, pero el exparticipante de Gran Hermano hizo un fuerte descargo en redes.

Sin aludir a Ochoa, Martín Ku recordó que las mujeres esperan en general tres meses para dar la noticia por prudencia y que muchos comunicadores “se peleaban” por una primicia que no debería haberse dado. Pero este domingo, “El chino” dio la peor noticia al respecto.

Los posteos de Martín Ku sobre la pérdida del embarazo de Marisol (Foto: Twitter/ X)

“El corazón de nuestro bebé dejó de latir el pasado jueves. Decidió irse rodeado de montañas, lagos y el frío que tanto nos gusta”, escribió Martín Ku junto a la fotografía de un paisaje austral donde ambos pasaron los últimos días.

MARTÍN KU APUNTÓ CONTRA QUIENES DIERON LA PRIMICIA DEL EMBARAZO DE MARISOL Y PEPE OCHOA SE CONVIRTIÓ EN TENDENCIA EN REDES

“Fue amado, soñado y deseado desde que supimos de su existencia. Les pedimos sus rezos para transitar el dolor sanamente y para que nuestro pequeño encuentre la paz eterna”, concluye el mensaje que compartieron Martín y Marisol en Instagram.

En su momento, Ochoa salió a hacer un descargo por las críticas de Martín. “Yo le prometí a Marisol que me iba a guardar la información, pero yo me enteré y entiendo que como yo otras personas se enteraron de otra manera”, dijo el panelista.

“Entonces, yo le dije que se lo podía guardar, pero que era una información re potente y si sé que va a trascender, le dije que me gustaría contarlo a mí. Quedamos en esos términos. (…) Después me pueden juzgar. Pero no le fui por atrás”, agregó Ochoa.

MARTÍN KU SE CONVIRTIÓ EN TENDENCIA EN REDES TRAS LOS POSTEOS DE MARTIN KU POR LA PÉRDIDA DEL EMBARAZO DE SU NOVIA

Pero este domingo, tras la mala noticia, Martín volvió a la carga. “Tristeza y mucho dolor. No es solo la pesadilla que tenemos que transitar con Mari, sino la ilusión de mis viejos y suegros que se les borra la sonrisa de una semana a otra”, escribió en Twitter / X.

“Justamente por esto, nos queríamos guardar la noticia hasta los 3 meses. Los tiempos ajenos se respetan”, sigue el mensaje, que se completó con un nuevo tweet: “Solo 7 semanitas bastaron para guardarte para siempre en mi corazón”.

Ante esto, usuarios de esa red social convirtieron a Pepe Ochoa en tendencia en las redes con mensajes de todo calibre. “Marisol y el chino perdieron el bebé y tienen que salir a aclararlo ahora solo porque Pepe Ochoa quería tener una primicia”, decía uno de los varios mensajes.

Pepe Ochoa se transformó en tendencia en las redes tras el mensaje de Martín Ku sobre el embarazo de Marisol (Foto: Twitter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

