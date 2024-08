La semana pasada, Pepe Ochoa se sentó en LAM y sorprendió al anunciar que Martín “Chino” Ku y Marisol están esperando a su primer hijo.

Que la noticia se haga mediática, a un mes y medio de la gestación del bebé, llenó de bronca al exparticipante de Gran Hermano 2023 y el integrante de LAM le respondió con contundencia en El ejército de la mañana.

EL DESCARGO DE PEPE OCHOA TRAS EL ENOJO DE MARTÍN KU POR CONTAR EL EMBARAZO DE MARISOL

“No me voy a mater con el Chino ni con Marisol, me caen divino. Yo le prometí a Marisol que me iba a guardar la información, pero yo me enteré y entiendo que como yo otras personas se enteraron de otra manera”.

“Entonces, yo le dije que se lo podía guardar, pero que era una información re potente y si sé que va a trascender, le dije que me gustaría contarlo a mí. Quedamos en esos términos”.

“Como yo me entero de que lo iban a contar, la volví a llamar y le dije que no lo podía contener más. Después me pueden juzgar. Pero no le fui por atrás”.

“Yo le adelanté que lo iba a contar, para que se adelante a contarle a toda la gente que ella quiere. Y me recontra agradeció. Y me dice que le hubiese gustado que se cuente en un mes, mes y pico, para estar más tranquila”.

FUERTE DESCARGO DE MARTÍN KU CONTRA LA PRENSA POR ANUNCIAR EL EMBARAZO DE MARISOL

“La exposición tiene sus pros y sus contras. En esta ocasión, lo queríamos mantener en privado, por lo menos hasta haberle contado a nuestras familias. Se lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital les dio toda la información a varios canales”.

“La noticia ya la tenían varios comunicadores, se peleaban por la primicia de algo tan íntimo nuestro”.

“No es que dimos el ‘ok’, sino que no nos quedó otra ya que se disputaba quién lo decía primero: ellos o nosotros. Claramente, nosotros no teníamos intenciones de hacerlo ahora”.

“Estamos recién atravesando un primer trimestre, en el cual las mujeres deben ser prudentes y cuidadosas, por su salud y la del bebé”.

“Ahora solo pedimos respeto y paciencia, que de a poquito, cuando no sintamos cómodos, podremos contarles todo y compartirles toda nuestra alegría”.

“¡Gracias por tanto amor! Les mandamos un cálido abrazo a cada uno de ustedes”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.