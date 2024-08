Desde que ingresó a Gran Hermano, el perrito Arturo encontró a su amigo perfecto en la figura de Martín “El chino” Ku, que lo contuvo y después se convirtió en la persona con la que el animal quiso pasar su tiempo en la casa.

Pasaron las semanas, Martín logró acabar con la hegemonía de Furia, pero cuando pensó que seguía en carrera, Nicolás Grosman lo eliminó y precipitó su salida y la del perrito de la casa ya que Santiago del Moro le dijo que se iban juntos, presionado por los rescatistas, que enviaron cartas documento para pedir su devolución.

El posteo de Martín Ku tras su reencuentor con el perro Arturo (Foto: Instagram)

La preocupación de las personas que rescataron a Arturo se daba principalmente por la necesidad de propiciarle a la mascota un ambiente tranquilo para recuperarse de los abusos que sufrió, algo que parecía imposible con los gritos y agresiones constantes de Juliana “Furia” Scaglione.

QUÉ DIJO MARTÍN KU DE SU NUEVA VIDA CON ARTURO MIENTRAS ESPERA UN HIJO CON SU NOVIA MARISOL

Martín, que se mostró interesado en elaborar constantemente contenido para mantenerse en los medios, está haciendo un streaming con “los Bro”, pero espera impulsar de alguna manera la carrera actoral, aunque considera que su look asiático le quita oportunidades.

Asimismo, “el Chino” le señaló a DiarioShow que desde Kuarzo y Telefe “cada tanto me consiguen algo y en cada acción, si me pagan 600 mil pesos 300.000 son para ellos”, no obstante, lo que consiguió hasta ahora son, en su mayoría, “son canjes con marcas que le sirven a él”.

Martín Ku y Arturo en Gran Hermano 2023 (Foto: captura de Telefe)

Asimismo, Martín contó que sale a caminar todos los días con Arturo por Balvanera, ocasión en la que los que los reconocen les piden fotos. “Como tiene mucho de Galgo, Arturo necesita correr mucho por eso lo llevo a pasear de dos a tres veces por día. De hecho, cada tanto pegamos unas corridas juntos”, explicó.

“Le gusta abrazarme cuando lo tengo a upa, es como un bebé, necesita contención”, dijo Martín, que no dudó en asegurar: “Lo más importante que gané es a Arturo, fue el premio mayor y más leal”.

