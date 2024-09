Wanda Nara se encuentra en el centro de la polémica luego de que se volviera a hablar de la demanda millonaria que le inició la exniñera de sus hijos, Analía Alvarado, por no pagarle los honorarios que -ella asegura- le correspondían.

Así lo dieron a conocer en Team Ubfal, el programa que conduce Laura Ubfal por América: “El tema hoy lo está manejando el doctor Martín Francolino. Acá hay una declaración rebeldía para Wanda Nada y además un tema de que la embargarían por esta deuda que ya lleva años”, comenzó diciendo la periodista.

Luego, el letrado tomó la palabra: “Nosotros planteamos una demanda con Analía Alvarado, en principio, por haber trabajado con Wanda durante el lapso de un año y medio, en negro específicamente, no estando en blanco. Y bueno, se planteó la demanda. Se empezó a correr traslado y no aparecía forma alguna para notificar la Wanda de la demanda”, detalló.

“Se empezó a pedir diferentes oficios a diferentes domicilios que ya tenían constituidos hasta que le planteamos, con el juzgado, la rebeldía y que quede notificado bajo responsabilidad de parte”, agregó.

Y cerró, contundente: “Hoy está obviamente con oficios, con los diferentes bancos para pedir informe de cuentas bancarias, si tiene letras de cambio, si tiene cuentas en el extranjero o en el exterior para empezar a pedir el embargo. El monto es muy alto. Es en pesos, pero es altísimo. Estás hablando ya con los intereses, las costas y todos los años que pasaron, vas a tener una demanda fácil de más de 20 millones de pesos”.

SAMANTA DE BAKE OFF DESTROZÓ A WANDA NARA A POCO DEL DEBUT

Luego de que se conociera que Wanda Nara será la conductora de Bake Off (Telefe) y no Paula Chaves como lo hizo en ediciones anteriores, la exconcursante, Samanta Casais, opinó sin filtro de esta decisión de la producción.

“A mí no me gusta Wanda para conducir, para nada, ni menos Bake Off. No, chicos, tiene como unos vacíos medio ahí como, no me gusta. Está bien que hay edición en el medio y todo eso, pero para mí tenía que estar Paula Chaves. Bake Off es Paula”, lanzó Samanta en una nota que dio a LAM y que reprodujeron en el streaming que sale por Bondi.

“Es que no es conductora. No sé por qué ponen a Wanda en todos lados. A mí no me gusta, no me copa. Wanda es la esposa de Mauro Icardi, todo bien, divino, es un negocio bárbaro, pero ya la meten en cocina, en todos los realities de cocina, no”, agregó.

Y cerró, sin filtro: “Paula es otro perfil, en realidad. No quiero ser mala, pero es como más fina, es más elegante. El formato Bake Off es de Inglaterra. Yo me estoy metiendo en el barro sola me me parece. Va con amor igual. Para mí es como que se enamoran de un personaje y le dan y le dan, y creo que cada uno tiene que tener sus espacios porque si no te aburre todo el tiempo el mismo personaje”.