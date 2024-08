Luego de que se conociera que Wanda Nara será la conductora de Bake Off (Telefe) y no Paula Chaves como lo hizo en ediciones anteriores, la exconcursante, Samanta Casais, opinó sin filtro de esta decisión de la producción.

“A mí no me gusta Wanda para conducir, para nada, ni menos Bake Off. No, chicos, tiene como unos vacíos medio ahí como, no me gusta. Está bien que hay edición en el medio y todo eso, pero para mí tenía que estar Paula Chaves. Bake Off es Paula”, lanzó Samanta en una nota que dio a LAM y que reprodujeron en el streaming que sale por Bondi.

“Es que no es conductora. No sé por qué ponen a Wanda en todos lados. A mí no me gusta, no me copa. Wanda es la esposa de Mauro Icardi, todo bien, divino, es un negocio bárbaro, pero ya la meten en cocina, en todos los realities de cocina, no”, agregó.

Foto: Captura (Bondi)

Y cerró, sin filtro: “Paula es otro perfil, en realidad. No quiero ser mala, pero es como más fina, es más elegante. El formato Bake Off es de Inglaterra. Yo me estoy metiendo en el barro sola me me parece. Va con amor igual. Para mí es como que se enamoran de un personaje y le dan y le dan, y creo que cada uno tiene que tener sus espacios porque si no te aburre todo el tiempo el mismo personaje”.

¡Tremendo!

Samanta Casais: “A mí no me gusta Wanda para conducir, para nada, ni menos Bake Off. No, chicos, tiene como unos vacíos medio ahí como, no me gusta. Está bien que hay edición en el medio y todo eso, pero para mí tenía que estar Paula Chaves”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ PODRÍAN TRABAJAR JUNTAS

Si bien fueron las protagonistas de varios escándalos que resonaron en las redes y varios medios, Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez podrían llegar a trabajar juntas.

Así lo aseguró Pochi de la cuenta de Instagram @gossipeame: “Wanda habría propuesto en la lista de famosos a la China para Bake Off”, aseguró la panelista de Empezar el día (el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine), además de adelantar que dará más detalles de esta información en el ciclo.

Wanda se prepara para ser parte de la nueva edición del certamen de Telefe, que contará con varias figuras, y que -tal como trascendió- la China podrías ser convocada.