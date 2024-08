Además de los escándalos que envuelven a Tamara Pettinato tras filtrarse varios videos con Alberto Fernández cuando era presidente, José Glinski (el novio de la panelista) también quedó involucrado luego de que Mercedes Ninci ahondara en el supuesto trato vip que recibía la joven de parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Ezeiza.

“Vamos a ver a Tamara Pettinato, que la fuimos a buscar y habla de la responsabilidad de José Glinsky en cuestiones referidas a los privilegios por ser titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PCA”, adelantó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

“No tengo nada para decir sobre eso. Es algo que va a responder él. Nosotros estamos re tranquilos y eso es algo que va a responder él, que era el jefe de la PCA hasta diciembre del año pasado”, reaccionó Tamara.

“¿Es quizás una operación para perjudicarlo a él? Porque también se dice eso y que te usarían también a vos por estos videos que aparecieron con Alberto”, indagó el coronista del programa de eltrece. A lo que la hija de Roberto Pettinato cerró: “Hay muchas cosas detrás, pero no me corresponde a mí hablar de todo”.

EL FUERTE DESCARGO DE BETO CASELLA TRAS SU CONFLICTO CON TAMARA PETTINATO

Luego de la fuerte exposición que salpicó a Beto Casella por el escándalo que tiene como protagonista a su panelista, Tamara Pettinato, el conductor de Bendita recurrió a las redes para hacer un extenso descargo.

Así se pudo ver en Socios del Espectáculo, donde difundieron el posteo del presentador: “Hermoso mediodía, ¿verdad? Sinceramente, con mis compañeros y compañeras de trabajo y de vida, no pensamos que nos podían querer tanto. Miren que sabíamos que nos quieren, pero no tanto”, se lo escuchó decir a Beto.

“A esta altura la demostración de afecto, de bancar, de la confianza que nos tienen con todos los hechos de estos últimos días. Se ve que 19 años no son al ‘cuete’, pero nos abruma tanto cariño, tanto apoyo de los colegas, que también es valioso de gente que se dedica a esto”, agregó.

Y siguió: “Por otro lado, no nos sorprende porque actuamos de corazón y actuamos como nos sugiere la convicción, ¿no? Después, algunos nos dicen, ‘che, no pierdan la esencia, los vemos un poquito preocupados’. Pasa que algunos temas son un poquitín escabrosos estos días y uno no puede andar todo el tiempo con la sonrisa”.

“A nuestro grupo en general, porque somos todos más o menos parecidos, nos quita la sonrisa que se enferme un familiar, tener un amigo jodido de salud en un hospital. Después, somos así de pavos, nos reímos cualquier estupidez, así que eso no va a cambiar”, remarcó.

Y cerró, contundente: “Así que agradecerles, agradecerles y agradecerles. Ni locos vamos a perder la esencia porque, para bien o para mal, nuestra esencia en general es reírnos de pavadas, y esto es lo que nos ha unido a nosotros durante tanto tiempo. Estamos bárbaros”.