El chat de Alberto Fernández con la rutina de Bendita del día previo a la viralización del video de Tamara Pettinato en Casa Rosada indignó a Beto Casella, quien se despachó a puro sarcasmo en vivo con la cautela de no escrachar a su panelista.

“Todos nos sorprendimos”, arrancó el conductor del prime time de elnueve.

Luego aclaró que el punteo que se filtró es lo que “la producción le envía al conductor y a cada panelista” con “una jerga muy interna”.

Beto Casella.

Picante, disparó: “Alguien se lo mandó, alguien de acá adentro. Porque yo no creo que la gente de inteligencia, que está en temas importantes, que esté hackeándonos, las computadoras son programitas que no es tan influyente que digamos”.

DE QUIÉN SOSPECHA BETO CASELLA

Al rato, Beto enfatizó: “De nosotros no van a escuchar media palabra que impute directamente a Tamara, porque la verdad que no tenemos la mínima prueba”.

Beto Casella quiere saber quién filtró la rutina de Bendita y evita acusar a Tamara Pettinato.

Aunque reconoció que las miradas se centran en Pettinato: “Es deducción que hacen los medios en general, era como unánime, el pensamiento pasaba y pasa por ahí. Y puede haber un productor que cobre unos pesos que cobre unos pesos por filtrar lo que vamos a hacer a la noche. Pero la gente le cae a ella”.

Tamara Pettinato.

“Es un poco fuerte ver en un chat de Fernández peleando con su señora, porque se ve que es escabroso todo el tiempo el diálogo, si se puede llamar diálogo, que aparezca la rutina textual del programa”, siguió.

“Capaz que alguna vez nos enteramos de quién es el remitente que le manda esta captura a Alberto. Ya lo deben saber. Nosotros no vamos a gastar un minuto en llamar a algún secretario del juzgado. Che, contame’. No nos compete. No es que nos desvele”, cerró Beto Casella piadoso con Tamara Pettinato.