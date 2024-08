La incertidumbre respecto de qué pasará con Tamara Pettinato en Bendita empezó a clarificarse, y desde elnueve habría trascendido la definición que tomaron las autoridades con la panelista y las decisiones que tomó Beto Casella.

“Un altísimo cargo del canal me confirmó que Tamara no va a seguir en canal”, aseguró Santiago Riva Roy.

“El textual que me dicen es, ‘Beto no la quiere en Bendita, no la podemos ubicar en ningún lado porque no hay otro programa y ella empleada del canal no es, estaba por bolo’”, continuó el periodista en Nuevas Tardes con Denise (Televisión Pública).

Santi Riva Roy dio la primicia en Nuevas Tardes, el programa que conduce Denise Dumas.

Por otra parte, el periodista contó que “Beto por estrés se tomó unos días” y que una vez más “va a conducir Edith Hermida”.

BETO CASELLA DESEMBARCA EN C5N

Además, Santiago Riva Roy comentó que Beto Casella “va estar en C5N”.

“Ya está hablando para que vuelva con Buenos Muchachos”.