A poco de haber quedado eliminada de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione se sometió a las consultas de los analistas del reality de Telefe y mantuvo un tenso cruce con Ceferino Reato en vivo.

“Me parece que ellos (por los Bro, el grupo conformado por Martín “el Chino” Ku, Nicolás Grosman y Bautista Mascia) juegan personajes buenos y han sabido jugar. Espero que el que se vaya sepa perder y no como otros jugadores, que me parece que no saben perder”, comenzó diciendo Ceferino ante el estallido de la tribuna.

Tras escucharlo, Juliana intervino: “Él lo que expresa es lo sigue así. Cuando un jugador es eliminado, ya tiene que dejar de jugar. Entonces él lo que nota en mí, es que yo ya sentí que estoy eliminada y que no sigo jugando”.

Fue entonces que el analista la corrigió: “No, ¡al revés! Yo pienso que vos no sabes perder. Todavía no sabes perder”, atinó a decir, ante la atenta mirada de sus compañeros y el conductor, Santiago del Moro.

“Yo me gané el amor de la gente. No hay ningún participante que haya ganado tanto como lo que yo gané. La gente me para en la calle. Lo que me empezó a pasar es que yo no puedo caminar por la calle. O sea, se los digo a todos”, cerró Furia, picante.

FURIA CALIFICÓ SIN FILTRO LA ESTRATEGIA DE DARÍO MARTÍNEZ CORTI EN GRAN HERMANO 2023

Luego de haber despertado la sorpresa de muchos fanáticos al quedar eliminada de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione analizó su juego dentro de la casa y fue contundente al opinar de la estrategia de su excompañero, Darío Martínez Corti.

“Darío es un gran padre, yo lo dije antes de irme. Es un viejo zorro. Es muy pillo y supo llegar hasta acá porque logró (hace gesto de escabullirse)”, expresó Furia en el programa que conduce Santiago del Moro por Telefe.

“No se me pegó a mí, para nada. Mirá, los últimos que yo pensé que quedaban en esta instancia de los nuevos eran Flor Regidor, Mauro Dalessio y Darío. Y él ocupó ese lugar. Entonces, lo supo llevar bastante bien”.

“También se colocó detrás de la cocina. Entonces eso hace que él, todos los días a diario, tenga que hacer algo para toda la casa. Por eso, también es muy valorado. Lo mismo pasó con Licha (Lisandro Navarro)”, continuó.

Y cerró: “O sea, los que están detrás de la cocina es una estrategia de juego. Aunque hoy te digan que no, que lo hacen con el corazón. Y que lo hacen para pasar el tiempo. Pero la realidad es que esa estrategia de juego y esas personas son muy valoradas dentro de la casa”.