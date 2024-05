Luego de que se conociera que Luciano Castro y Griselda Siciliani están comenzando una historia de amor (a poco de que el actor se separara de Flor Vigna), la cantante presentó su nuevo tema ‘Fui feliz’ y dio que hablar con su profundo descargo en las redes.

“¿No te pasa que hay capítulos de vida que son muy difíciles de sentir y que te gustaría que haya un botón para apagar los sentimientos? Pero eso no existe porque no somos robots y ni siquiera la inteligencia artificial pudo crearlo”, se la escuchó decir a Flor en el posteo que compartió en Instagram Stories, acompañando sus palabras con varias imágenes en la que se la ve con distintos estados de ánimo.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@florivigna) Por: Fabiana Lopez

“Y ahí toca la inteligencia emocional que es la que te ayuda a sobrevivir cuando no te queda otra que agarrar eso que te hace mier… y transformarlo, observarlo vos mismo y encontrar la capacidad para cambiar el punto de vista una y otra vez, hasta que ese proceso te hace aceptar que la vida tiene formas incómodas de invitarte al siguiente nivel”, agregó.

Y cerró, a flor de piel: “Y que a veces es necesario ponerle un punto final a lo conocido para que empiece el descubrir lo nuevo, eso que también nos merecemos. Pero, para que venga todo lo nuevo, hay que despedirse bien de lo viejo, de una forma agradecida. Dicen que nada bueno viene si uno no sabe valorar lo que ya tiene. Así que agradezco a todo lo que fui, porque fui feliz”.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@florivigna)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LUCIANO CASTRO REVELÓ SI PODRÍA SER AMIGO DE FLOR VIGNA TRAS CONFIRMAR SU RELACIÓN CON GRISELDA SICILIANI

A poco de que se conociera que volvió a apostar al amor con Griselda Siciliani (con quien tuvo una historia de amor muchos años atrás), después de separarse de Flor Vigna, el actor contó si podría ser amigo de su ex.

Todo comenzó con la consulta del cronista de Intrusos, Rafa Juli, al actor: “Florencia dijo que ten{ia una buena relación con vos y que hablaban seguido por teléfono, pero que creía que con un ex no se puede ser amigo. ¿Vos pensás lo mismo o creés que con un ex sí se puede ser amigo?”.

Foto: Captura (América)

Tras escucharlo, el entrevistado no dudó con su respuesta: “No. Con un ex se puede tener una buena relación, pero ser amigos no”, expresó. Y cerró, firme: “Yo tengo buena relación con mis ex, pero no soy amigo de ninguna”.