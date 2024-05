Cande Molfese reveló en diálogo con Socios del Espectáculo que Gastón Soffritti se fue la casa que compartían y blanqueó los motivos de la separación.

“¿Cómo estás transitando la separación?”, le preguntó el cronista y la actriz contestó: “Y bueno, como una separación, a veces triste, a veces estable y otras bien”.

“¿Siguen conviviendo todavía?”, repreguntó y fue entonces cuando contó: “No. Ya se fue Gasti hace una semana más o menos, hace poquito”.

Cande Molfese habló de Gastón Soffritti con Socios del Espectáculo.

“Se habló de que capaz que vos no tenías ganas de ser madre por ahora”, le consultó luego el movilero y Cande dijo: “Sí, por ahora seguro que no”.

“A corto plazo seguro que no, en realidad nunca se sabe, no me cierro a nada pero hoy no la veo. Pero bueno, todo puede ser. ¿Qué sé yo? Ahora no”, cerró contundente.

GASTÓN SOFFRITTI HABLÓ SINCERO SOBRE SU SEPARACIÓN DE CANDE MOLFESE

Gastón Soffritti habló sincero con en el programa de streaming Viernes Trece sobre el fin de su relación de Cande Molfese: “Las separaciones duelen”.

“¿Fue mentira eso que se dijo del hijo?”, le consultaron y el actor dijo: “No, eso no fue el motivo principal por el cual nos separamos, pero bueno”.

Gastón Soffritti en Viernes Trece.

“Era un tema que sí se hablaba y que ella no lo tenía tan claro y yo por ahí un poco más, entonces no compartíamos el momento del proceso”, agregó.

“¿Te gustaría ser papá?”, repreguntaron y él contestó: “Sí, a mí me gustaría ser papá. No es que quiero ser papá ahora, pero en algún momento sí”.

