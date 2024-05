A una semana de hacer pública su reciente separación de Gastón Soffritti, Cande Molfese pasó por Olga y sorprendió con una revelación sobre su pasada relación de pareja con Ruggero Pasquarelli.

La influencer contó que se casó con el italiano en secreto y explicó el motivo. Cande y Ruggero estuvieron de novios ocho años y en septiembre 2020 la historia de amor llegó a su final.

El actor y cantante italiano confesó en PH, Podemos Hablar que la pareja no se rompió por efectos colaterales de la pandemia, sino porque él le fue infiel a Cande.

“No me porté bien. Fui infiel. A veces nos podemos equivocar, y me equivoqué... Me arrepiento”, dijo Pasquarelli en 2022, en el programa de Andy Kusnetzoff.

EL MOTIVO POR EL QUE CANDE MOLFESE SE CASÓ CON RUGGERO PASQUARELLI

“Con mi anterior novio teníamos una unión civil porque él era extranjero. Era italiano y tuvimos que ir a casarnos para que él pueda vivir en el país”, dijo Molfese en Sería increíble, el programa que se transmite por Olga.

Con picardía y alzando las manos al cielo, Cande concluyó: “De nada, querido”.

Cande y Ruggero estuvieron en pareja durante 6 años. En septiembre de 2020 la relación llegó a su final.

