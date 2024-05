Luego de dar varias pistas sobre una nueva separación en la farándula, Ángel de Brito reveló que Cande Molfese y Gastón Soffritti le pusieron punto final a su historia de amor de casi dos años.

“Ellos están en pareja desde junio del 2022. En febrero del 2023 se mudaron juntos y se comprometieron. Se conocieron cuando fueron a filmar una publicidad a Ushuaia, que nosotros la mostramos acá y se separaron días atrás”, comenzó diciendo el conductor de LAM en vivo.

“Lo hablaron mucho, me cuenta alguien. Fue de común acuerdo, esto es lo que se dice siempre. Hay amor de por medio y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano. Más precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre”, agregó, dando a conocer los profundos motivos de la ruptura.

Y cerró el tema develando el misterio: “Ella lo viene contando en las notas. Por eso, también, lo estoy diciendo. Si no, no me metiera tanto. Estoy hablando de Cande Molfese y Gastón Soffritti”.

LA REACCIÓN DE MELINA LEZCANO CUANDO LE PREGUNTARON SU SI AMISTAD CON CANDE MOLFESE SE TERMINÓ POR CULPA DE GASTÓN SOFFRITTI

Luego de haber hablado del fin de su amistad con Cande Molfese en las redes, Melina Lezcano estuvo como invitada en Poco correctos donde dio más detalles de este vínculo y dio que hablar al responder si Gastón Soffritti -el novio de la influencer- tuvo que ver con este desenlace.

“¿Qué pasó? Yo también me pregunto. No, nada. No pasa nada concreto, no es que hubo una pelea. Simplemente, un día yo le pregunte (a Cande) qué pasaba y me dijo que necesitaba tomar distancia, que no estaba para este tipo de vínculo. Yo todavía no entiendo que es ‘este tipo de vínculo’”, comenzó diciendo la cantante.

La angustia de Melina Lezcano. Fuente: Web.

“Éramos muy amigas porque la vida nos llevó a vivir juntas, a acompañarnos en la pandemia. Yo estuve en un proceso muy intenso de ella que fue su separación de su expareja (Ruggero Pasquarelli). Ahí se mudó y pasamos a vivir a dos pisos de distancia”, continuó.

Por otro lado, Melina analizó qué pudo haber pasado con quien era su íntima amiga: “Yo la adoro, la verdad es una persona increíble; pero no sé qué paso, no tuve una charla con ella. Sé que pasó por mucho en el 2023. Yo soy muy protectora con la gente que amo y por ahí soy muy de estar de decir ‘vamos a hacer esto’, ‘vamos a hacer lo otro’; y por ahí se sintió muy presionada en el sentido de ‘no me deja quieta’. Pero era cuestión de decirme ‘no me hinches más’, pero eso no pasó”.

Tras escucharla, Estefi Berardi tomó la palabra: “Pobre Gastón, quedó un poco en el medio porque justo Cande se puso de novia con él. Yo le pregunté a él y me dijo ‘yo no me meto’”, atinó a decir. Pero la invitada intervino rápidamente: “Yo no sé si no se mete. Creo que, si estás conviviendo con alguien, le das tu punto de vista”.

A su turno, Belén Ludueña también le hizo una consulta: “¿La relación de ustedes cambió cuando ellos se pusieron en pareja?”, quiso saber. Y la joven cerró, picante: “Y, ahora que lo veo de lejos, como que digo ‘ah, sí’; pero quizás no es el responsable. Pero sí hubo un cambio. Cuando te ponés de novia, te cambia un poco la dinámica; pero a mí también me había cambiado la dinámica para con ella porque yo tenía mi trabajo. Con Gastón no tuve relación”.