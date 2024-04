Luego de que Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano 2022, ingresara a esta edición del reality, muchos se preguntaron si otros exparticipantes de su camada, como Julieta Poggio, también se animarían a sumarse a la casa.

A pocos días del lanzamiento de Zoom, su proyecto infantojuvenil, la bailarina contó si existe la posibilidad de ingresar a Gran Hermano 2023. “Este Gran Hermano es difícil, es un juego muy picante, es una casa muy distinta de la que yo viví. Es lo que la gente quiere ver, GH es un reality muy real, el más real que conozco. No me dan ganas de entrar, ya lo viví, fue muy linda y muy redonda la experiencia; prefiero dejarlo así”, sentenció, sin dejar lugar a duda.

Acto seguido, analizó los movimientos de Coti en la casa. “Ella está haciendo un juego bastante copado, estoy cansada de que la gente busque una rivalidad que ya no existe. Yo soy panelista y ella es participante, siempre la gente está recalcando lo malo cuando muchas veces la felicité”, cerró en Agarrate Catalina, haciendo hincapié en que entre las dos está todo bien.

LA FILOSOFÍA DE JULIETA POGGIO SOBRE SUS VÍNCULOS SEXOAFECTIVOS

“Un día me van a ver con uno, otro día me van a ver con otro. Yo no quiero que me casen con nadie, de verdad”, indicó sobre sus vínculos.

“La soltería está hecha para disfrutarla. No hay pacto de nada. La soltería es la soltería. Cuando pinta, pinta. Obvio”.

