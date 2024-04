Para muchos la placa de eliminación entre Juliana Furia Scaglione y Catalina Gorostidi es una final anticipada de Gran Hermano 2023, y el termómetro de las redes sociales fluctúa.

“Me decían que este fin de semana, teniendo en cuenta las encuestas y el boca de urna, Cata estaba por abandonar la casa”, comentó Pilar Smith.

Sin embargo, para la conductora de Gossip esa tendencia “se dio vuelta ahora”.

“Ahora Furia está subiendo. Y un comentario homofóbico de Furia la puede dejar afuera”, enfatizó Pilar.

LA BRONCA DE FURIA POR QUEDAR EN PLACA CON CATA

Por otra parte, Furia explotó al acomodar los alimentos de la compra semanal: “Qué buena compra. Cuando no se guardan las cosas, está perfecto”.

“Gracias por querer que me vayas de la casa, nada más. El resto me chup... un hue... Yo a ustedes los quiero. Ahora no los quiero más”,se desahogó.

En ese punto, se fue al pasto al insultar a Catalina: “Gracias a que se dieron cuenta, ahora tenemos comida, porque no le están haciendo caso a la moogólica esa. Nada más”.

“Si yo me tengo que ir hoy, me voy. Pero, ¿sabés qué? El deseo que tienen es horrible, boludo. Porque yo vos (Mauro D’Alessio) nunca te cagué, chabón. Fue la mogólica esa”.