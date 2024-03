Los participantes de Gran Hermano 2023 que llevan tres meses adentro de la casa se reunieron en una de las habitaciones para definir entre todos si los nuevos integrantes, Mauro Dalessio, Darío Martínez Corti, Paloma Méndez, Damián César “Damcer” Moya y Florencia Regidor, merecen participar del desafío que los premiará con una moto.

De armas tomar y con una opinión formada, Juliana “Furia” Scaglione se negó con firmeza a que compitan por el premio.

“Yo no compartiría la moto con los chicos. Con menos oportunidades hay más chances de ganar la moto y el auto… Que les propongan un premio a ellos. Esto es nuestro. Nos bancamos un montón de cosas”, les dijo Furia a sus compañeros.

Y continuó: “Se nota que somos bondadosos, pero no es un ‘vengan a casa, cómanse todo, pásenla bomba y además participen de la prueba’”.

Acto seguido, Rosina Beltrán le respondió: “No me haría sentir bien decirles que no participen de la moto. Ya no participan del auto”.

POR QUÉ FURIA NO QUIERE QUE LOS NUEVOS COMPITAN POR LA MOTO EN GRAN HERMANO

“Yo respeto mi casa y quiero que se quede la gente que entró conmigo. El resto son okupas que entraron, que quieren absorber mi energía y llevarse lo mío”, argumentó con contundencia Juliana.

“Pero sé que son personas buenas. Lo hicieron a propósito”, aclaró Furia.

“Hagan lo del voto por sí o no. No me voy a enojar con ustedes. Pero mi respuesta es no... Hay que poner un poco de autoridad y tenemos que hacernos respetar. Es para marcar un poco el territorio”, finalizó, aceptando lo que defina la mayoría.

¿Qué habrá decidido?