A pocos días de haber preocupado a sus fanáticos con su desconsolado llanto en redes, Coti Romero los enterneció a más no poder al contarles lo mucho que cambió su vida ni bien adoptó a Coco, su gatita, quien se convirtió en su fiel compañera.

La mascota de la exparticipante de Gran Hermano 2022 cumplió su primer año y su dueña, muy cariñosa, compartió a través de sus stories con Instagram una dulce foto posando con ella. Además, le dedicó un mensaje muy especial que hizo suspirar a sus seguidores de Instagram.

“Hoy cumple un año este animalito que me cambió la vida. Te amo, Coco. Te amo, hija. Sos mi compañera en absolutamente todo”.

QUÉ DIJO CONEJO QUIROGA DE GRAN HERMANO SOBRE EL “CHAPE” DE COTI Y NACHO EN UN BOLICHE

Alexis también aseguró que “no está sorprendido con el contenido del video. “Era un tema que nosotros sabíamos, que había pasado una vez, no sé si después pasó de vuelta, pero ahora pasó ahí. (…) Pero adelante, también hay 600 lugares. Por ellos, lo digo, ¿eh?”, opinó.

Asimismo, Conejo explicó que con “había pasado”, se refería a algo que ocurrió mientras él trataba de reconquistar a Coti. “Sé que ahí pasó una vez. Ahora no sé si después, con el transcurso del tiempo, pasó o no, porque le perdí rastro”, explicó, generando sorpresa en el cronista.

Alexis consideró también que no tendría por qué hablar ni con Nacho ni con Coti. “No hablé, y tampoco él tiene por qué tener una charla conmigo. Es su vida. Qué sé yo, a lo mejor no somos tan amigos, somos más compañeros salida. Y tampoco estaría mal. ¿No?”, analizó.

“Pero tal vez para vos sí era un amigo y ahora vemos que tal vez para él vos no”, lo picanteó el cronista. “Los amigos son amigos y yo los tengo en Córdoba, no están acá. Por ahí era más un compañero de salida, porque tampoco es que hablamos tantas cosas privadas y demás”, sentenció.