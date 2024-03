Coti Romero sorprendió a sus fans con fotos y videos en Instagram que la muestran llorando desconsoladamente. Para que no se preocuparan, más tranquila, explicó qué le pasó. Se puso muy nerviosa al no poder sacarse los piercings de su rostro y quebró en llanto.

“Para que se rían un ratito de mí que me puse a llorar porque no me puedo sacar los aros (piercings) por lo de mañana y estoy nerviosa”, expresó Coti a través de sus stories al pie de una foto con lágrimas en su rostro y agarrándose la cabeza.

“Me vas a arrancar la oreja, intentá sacarme este primero que es más fácil, no... Ay... Ay... ¿Qué estás haciendo ahora?”, se la escucha decir en el video, mientras su papá le saca los aros con una pinza. “Ahora me río, pero hoy lloraba”, admitió Coti, que le pidió ayuda a su familia para, finalmente, quitarse los aritos.

QUÉ DIJO CONEJO QUIROGA DE GRAN HERMANO SOBRE EL “CHAPE” DE COTI Y NACHO EN UN BOLICHE

Alexis también aseguró que “no está sorprendido con el contenido del video. “Era un tema que nosotros sabíamos, que había pasado una vez, no sé si después pasó de vuelta, pero ahora pasó ahí. (…) Pero adelante, también hay 600 lugares. Por ellos, lo digo, ¿eh?”, opinó.

Asimismo, Conejo explicó que con “había pasado”, se refería a algo que ocurrió mientras él trataba de reconquistar a Coti. “Sé que ahí pasó una vez. Ahora no sé si después, con el transcurso del tiempo, pasó o no, porque le perdí rastro”, explicó, generando sorpresa en el cronista.

“Ahora no sé si después, con el transcurso del tiempo, pasó o no, porque le perdí rastro”.

Alexis consideró también que no tendría por qué hablar ni con Nacho ni con Coti. “No hablé, y tampoco él tiene por qué tener una charla conmigo. Es su vida. Qué sé yo, a lo mejor no somos tan amigos, somos más compañeros salida. Y tampoco estaría mal. ¿No?”, analizó.

“Pero tal vez para vos sí era un amigo y ahora vemos que tal vez para él vos no”, lo picanteó el cronista. “Los amigos son amigos y yo los tengo en Córdoba, no están acá. Por ahí era más un compañero de salida, porque tampoco es que hablamos tantas cosas privadas y demás”, sentenció.