Aida Redru (21) mostró los dientes e hizo arder todo con el inesperado lanzamiento de Fin de la historia, explosiva canción que utilizó a modo de descargo para responderle a su exnovia Lucía de la Puerta (24), con quien terminó escandalosamente la relación en noviembre pasado.

¿El contexto? Dos días atrás Lucía lanzó su tercera canción, DEAB (De enamorada a bandida), en la que apuntó sin eufemismos ni metáforas, contra Aida.

“Como agua fría que cae del cielo, así puede sentirme cuando puede entrarme. Fuiste una bala que me partió el pecho. ¿Quién iba a decir que ibas a traicionarme?”, dice una parte de DEAB.

Sin bajar el tono, Lucía continuó: “Pero agradezco que tú te fueras, ahora me va mucho mejor así soltera. La niña buena cambió de vida y ya no está para relaciones compartidas. De enamorada a bandida, ya nadie me domina...”.

“Estaba herida cuando la encontré. Salió volando cuando la sané. Pero esa etapa ya la cerré, porque es mejor estar sola que mal acompañada. Ya decían mis amigas que tú no valías nada...”, reza otra de las duras frases de la canción que desató la furia de Aida Redru.

Incluso, parte del fandom de la expareja tomó como agresivo el contenido de la canción y reaccionó con decepción y bronca en las redes sociales.

AIDA REDRU LE PUSO PUNTO FINAL A SU HISTORIA CON LUCÍA DE LA PUERTA

Utilizando el mismo recurso que su exnovia, Aida Redru rompió el silencio con Fin de la historia, breve canción en la que se deshagó sin filtros.

La joven artista madrileña deslizó que De la Puerta también le habría sido desleal en el viaje que hicieron juntas a Cuba y la acusó de hacer de su historia de amor un negocio para llegar a sus metas profesionales.

LA EXPLOSIVA LETRA DE FIN DE LA HISTORIA

“De enamorada a bandida. Dale, cierra la puerta que empezamos…”.

“Sabes que estás haciendo el ridículo. Sin mi eres como un pez que nada en círculos. Vamos a quemar recuerdos con físicos. Pa’ cerrar la historia voy a abrir un capitulo”.

“Es que se pone bonita, se maquilla, se peina, para ir bien coquera al evento de Dulceida”.

“Siempre quiso ser la número uno en ventas, pero como no lucías, cerraron tus puertas”.

“El shippeo te colocó en algo parecido al top. Por mucho que busques no hay otra como yo”.

“¿Tú no querías ser actriz? Te he encontrado un papelón. Aprende a escribir canciones sin que salga yo”.

“Ten cuidado con los festis a los que vas que igual subes una story y salgo yo de atrás, no grabando solo para que me inviten a entrar, canto en el escenario donde quieres estar”.

“Ya van tres canciones con mi nombre, no te he dicho nada desde entonces. Ahora estás dolida porque sé que no me olvidas. Tú solita te respondes”.

“Quisiste salir de fiesta, pero no por ocio. Y aunque me quisiste, siempre lo viste un negocio. Si ser interesado fuese un premio, sería tu podio. Si te pagaran por casarte, pides matrimonio”.

“Centrarte tanto en mi proyecto no te va a ayudar. Si te fijas en mis oyentes no me va tan mal. Pero eso ya los sabes, me quieres pisar, meter mierda a media industria no va a funcionar”.

“Dicen tus amigas que no valgo pa’ na’. Hiciste un año de guion. Ahora qué vienen a hablar como si nunca te hubiese querido de verdad. Pero viviendo en directo la historia salió mal”.

“Aquí tienes tu momento de atención. El cuarto comunicado mejor guárdatelo. Me ha llegado lo de Cuba. Lo sé todo. Se filtró”.

“Primera y última vez que hablo. Para mí ya se acabó aquí. Termina nuestra historia, fin de la actuación”.