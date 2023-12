A dos semanas y media de confirmar su separación de Lucía de la Puerta (23), Aida Redru (20) sorprendió con el lanzamiento de Arde, canción en la que abrió por completo su corazón para expresar lo que siente tras la abrupta ruptura.

Las jóvenes tiktokers españolas habían comenzado a escribir su historia de amor en 2022. La pareja se había convertido en referente de muchas personas de su generación que celebraban su relación y la seguían a diario a través de sus divertidos y tiernos directos.

Sin embargo, el noviazgo llegó a su final y Aida Redru le dedicó una desgarradora canción a Lucía de la Puerta, con la que además desembarcó en el mundo de la música.

En Arde, Aida Redru puso su corazón sobre la mesa. Asumió con valentía que se equivocó, que le abrió a Lucía de la Puerta una herida difícil de sanar y la dejó libre para que sea feliz con alguien que la sepa amar.

¿Es una canción de despedida o la expresión más genuina que encontró Aida para pedirle perdón a Lucía?

LETRA DE ARDE, DE AIDA REDRU

¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Tú y yo curando heridas, qué ironía he sido yo quien la tuya ha desgarrado.

Me acuerdo conduciendo y tú a mi lado. Gritando volverte a ver y ahora evitamos mirarnos.

Y aunque se veía perfecto, en cada historia hay un final. El cuento de hadas que contamos dejó de ser ideal. Fuiste la suerte que no supe cuidar.

Y si necesitas odiarme, si ya no puedes hablarme, sigue tu camino que alguien volverá a hacerte sentir que arde.

Y si necesitas odiarme, si ya no puedes hablarme, sigue tu camino que alguien volverá a hacerte sentir que arde. Arde. Arde.

Mil vueltas a todo y ni me he parado a pensar, quizás había otro modo, pero ya da igual.

Y aunque se veía perfecto en cada historia hay un final. El cuento de hadas que contamos dejó de ser ideal. Fuiste la suerte que no supe cuidar.

Y si necesitas odiarme, si ya no puedes hablarme, sigue tu camino que alguien volverá a hacerte sentir que arde.

Y si necesitas odiarme, si ya no puedes hablarme, sigue tu camino que alguien volverá a hacerte sentir que arde. Arde.

Cada mañana me levanto y no hay nadie más. Vuela frío en la cama y siento café al despertar. La casa, el silencio y mil voces que no paran de hablar. Siento decir que estoy bien y que voy a avanzar.

Y si necesitas odiarme, si ya no puedes hablarme, sigue tu camino que alguien volverá a hacerte sentir que arde.

Y si necesitas odiarme, si ya no puedes hablarme, sigue tu camino que alguien volverá a hacerte sentir que arde. Arde.

… Mira, con esto no te estoy pidiendo que me perdones, pero siempre decimos que todo pasa por algo. Igual esto también tenía que pasar. Aunque sé que no de esta manera.

Hemos sido muy felices, pero sé que no me necesitas para seguir siéndolo. Y encontrarás a ese alguien que te vuelva a hacer arder.

ASÍ ANUNCIÓ LUCÍA DE LA PUERTA LA SEPARACIÓN DE AIDA REDRU

Con un comunicado en Instagram, Lucía de la Puerta contó que la relación amorosa con Aida Redru llegó a su final y que expresó su dolor por la “deslealtad” de quien era su novia.

“Aida y yo no estamos juntas. Desgraciadamente no ha ido todo como esperaba. A veces los caminos se tienen que separar. Doy gracias por lo que he vivido con ella y con vosotros. Ha sido increíble. Os pido comprensión porque es un momento difícil y duro para mí”, compartió De la Puerta, con el corazón roto.

El 8 de diciembre, Lucía también lanzará una canción, inspirada en la ruptura con Aida, titulada Fecha vencida.

De la Puerta ya le había dedicado un tema a Redru cuando confirmaron su noviazgo, el 29 de junio pasado, en un evento súper especial en el que la respuesta de Aida “sí a todo” se había convertido en el lema de la pareja y de sus fanáticos.

ASÍ ANUNCIÓ AIDA REDRU LA SEPARACIÓN DE LUCÍA DE LA PUERTA

Hasta el momento, Aida Redru también se había referido a la ruptura a través de un breve comunicado que publicó en una historia de Instagram.

“Quería informaros de que Lucía y yo lo hemos dejado. He sido muy feliz durante este tiempo y os agradezco el amor que nos habeis dado siempre como pareja. Espero que entendais la situación y nos respeteis”, escribió la madrileña.

La separación de Aida Redru y Lucía de la Puerta, ¿será definitiva? El tiempo lo dirá…