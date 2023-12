La separación de las tiktokers e influencers españolas Lucía de la Puerta (23) y Aida Redru (20) cayó como un verdadero baldazo de agua fría para sus seguidores, quienes las habían visto juntas y enamoradas en el evento GenZ Awards, a mediados de noviembre.

La noticia de la ruptura la confirmó De la Puerta en Instagram con un breve comunicado en el que expresó su dolor por la separación de Aida, quien habría sido “desleal” en la relación.

“Aida y yo no estamos juntas. Desgraciadamente no ha ido todo como esperaba. A veces los caminos se tienen que separar. Doy gracias por lo que he vivido con ella y con vosotros. Ha sido increíble. Os pido comprensión porque es un momento difícil y duro para mí”, escribió Lucía, entristeciendo al fandom con la confirmación del final del amor con Redru, joven con quien había comenzado a escribir una tierna y romántica historia de amor en 2022.

Minutos después, Aida Redru publicó en su red social: “Yo también quería informaros de que Lucía y yo lo hemos dejado. He sido muy feliz durante este tiempo y os agradezco el amor que nos habeis dado siempre como pareja. Espero que entendais la situación y nos respeteis”.

LOS MOTIVOS DE LA SEPARACIÓN DE LUCÍA DE LA PUERTA Y AIDA REDRU

A menos de dos semanas de ponerle punto final a su noviazgo con convivencia incluida en Madrid, Lucía de la Puerta y Aida Redru dejaron asomar sus sentimientos en las redes sociales, espacio virtual en el que la madrileña Aida fue blanco de los haters por la supuesta traición a su novia.

A Aida Redru la juzgaron con crueldad tras salir a la luz un video en la que se la vio muy cerca de un joven en una fiesta. La joven tiktoker y estudiante de enfermería tuvo que pedir en su red social respeto y que dejen de amenazar a su familia, porque la hostilidad había cruzado límites peligrosos.

La efervescencia de los fanáticos de la expareja hizo que la ruptura sea tendencia en la Argentina, en Twitter.

En ese marco, Lucía de la Puerta publicó un extenso comunicado: “Quiero dejar claro por encima de todo que quiero muchísimo a Aida, con todo mi corazón. Eso no quita que sí, que sea cierto que ha habido deslealtades por su parte, que me han caído como un jarro de agua fría”.

“Por momentos, cuando estoy sola, me pierdo intentado entender cuál ha sido la realidad de nuestra relación. A momentos estoy furiosa y muchos tristes. Luego respiro y me parece imposible pensar que no hay nada de verdad en todo lo que hemos vivido”, escribió la influencer, actriz y estudiante de medicina, tratando de comprender el accionar de quien era su novia.