La separación de las tiktokers Lucia de la Puerta y Aida Redru se convirtió en un verdadero culebrón en España. Al punto de impactar en lejanos países, como Argentina, a través de la vitalización de las acciones de ambas en redes sociales que mantienen encendido a su fandom.

¿Qué pasó ahora? A pocas horas de que Aida lanzara la canción Arde, en la que habló a fondo de la dolorosa ruptura con Lucía, De la Puerta reaccionó furiosa en Twitter, aportando nuevos detalles de la conflictiva separación de Redru, tras casi un año y medio de amor.

EL FUERTE DESCARGO DE LUCÍA DE LA PUERTA TRAS ESCUCHAR LA CANCIÓN DE AIDA REDRU

“Lo que acabo de ver me ha destrozado. No logro entender cómo una persona a la que he querido y le he dado tanto esté jugando de esta manera”, escribió la joven tiktoker y estudiante de medicina.

Con el corazón roto, Lucía continuó sin filtros: “Sabiendo el daño que ha hecho a una de mis mejores amigas, las deslealtades que ha tenido y cómo se ha estado comportando, durante y después de la relación, hace que me cuestione una vez más todo lo que he vivido durante la relación”.

Aduciendo desconocer a la persona de la que se había enamorado, y a pocos días de la muerte de su abuela, De la Puerta agregó: “No he recibido ni una sola llamada, ni tampoco un perdón en persona, ni arrepentimiento. Creo que después de todo no me merezco esto”.

¿DE QUÉ SE TRATA ARDE, LA CANCIÓN DE AIDA PARA LUCÍA?

En Arde, Aida Redru puso su corazón sobre la mesa. Asumió que se equivocó, que le abrió una herida difícil de sanar a Lucía y la dejó libre para que sea feliz con alguien que la sepa amar.

LETRA DE ARDE, DE AIDA REDRU

¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Tú y yo curando heridas, qué ironía he sido yo quien la tuya ha desgarrado.

Me acuerdo conduciendo y tú a mi lado. Gritando volverte a ver y ahora evitamos mirarnos.

Y aunque se veía perfecto, en cada historia hay un final. El cuento de hadas que contamos dejó de ser ideal. Fuiste la suerte que no supe cuidar.

Y si necesitas odiarme, si ya no puedes hablarme, sigue tu camino que alguien volverá a hacerte sentir que arde.

Y si necesitas odiarme, si ya no puedes hablarme, sigue tu camino que alguien volverá a hacerte sentir que arde. Arde. Arde.

Mil vueltas a todo y ni me he parado a pensar, quizás había otro modo, pero ya da igual.

Y aunque se veía perfecto en cada historia hay un final. El cuento de hadas que contamos dejó de ser ideal. Fuiste la suerte que no supe cuidar.

Y si necesitas odiarme, si ya no puedes hablarme, sigue tu camino que alguien volverá a hacerte sentir que arde.

Y si necesitas odiarme, si ya no puedes hablarme, sigue tu camino que alguien volverá a hacerte sentir que arde. Arde.

Cada mañana me levanto y no hay nadie más. Vuela frío en la cama y siento café al despertar. La casa, el silencio y mil voces que no paran de hablar. Siento decir que estoy bien y que voy a avanzar.

Y si necesitas odiarme, si ya no puedes hablarme, sigue tu camino que alguien volverá a hacerte sentir que arde.

Y si necesitas odiarme, si ya no puedes hablarme, sigue tu camino que alguien volverá a hacerte sentir que arde. Arde.

… Mira, con esto no te estoy pidiendo que me perdones, pero siempre decimos que todo pasa por algo. Igual esto también tenía que pasar. Aunque sé que no de esta manera.

Hemos sido muy felices, pero sé que no me necesitas para seguir siéndolo. Y encontrarás a ese alguien que te vuelva a hacer arder.

El 8 de diciembre, Lucía también lanzará una canción, inspirada en la ruptura con Aida, titulada Fecha vencida.