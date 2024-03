La polémica sobre si la madre de Luis Miguel vive, y si Marcela Basteri es la mujer internada en un nosocomio de la provincia de Buenos Aires, volvió a resurgir con el testimonio de una prima del Rey Sol.

“La voy a visitar periódicamente. Está viva”, afirmó Lorena Basteri en Mañanísima.

Luego, aclaró su relación con el cantante mexicano: “Yo soy nieta de Carolina Basteri, hermana de Sergio Basteri. Sergio Basteri es el abuelo de Luis Miguel y el papá de Marcela. Yo soy prima de Luis Miguel”.

Entonces, describió el estado de la mujer que identifica como Marcela Basteri: “Está con sus complicaciones propias de la edad, pero bien. Me reconoce, por supuesto. Yo lo que te puedo asegurar, es que Marcela vive, que es la persona que yo la voy a visitar. Es la mamá de Luis Miguel”.

“¿Qué es lo que decide Luis Miguel con su mamá? Es un terreno que no me voy a meter. Sinceramente, poco me interesa. Reitero, mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela. Lo logré. La voy a visitar. Está dentro de lo que se puede decir bien”, continuó.

“Está bien, porque está en un nosocomio donde la cuidan, donde come, le dan su medicación. No es el lugar indicado, pero bueno. Está en un lugar público. Ella es italiana”, cerró.

LAS VISITAS SECRETAS DE LUIS MIGUEL A SU SUPUESTA MADRE

Por otra parte, la prima de Luis Miguel aseguró: “Por lo que yo he escuchado ahí dentro, él ha ido... Yo la verdad que no lo puedo comprobar. No sé si es real o no. Ya ahí, en ese terreno no... No voy a involucrarme. Han dicho que fue a visiarla, yo no lo vi”.

En ese punto, reveló de qué habla con la anciana cuando va al centro de salud: “A veces me habla de sus hijos. Yo solo escucho lo que ella tiene ganas de comentar. La realidad es que yo no le pregunto nada, absolutamente nada. O sea, sí le he preguntado de mi abuela, por ahí de las historias familiares, pero no de su relación con sus hijos”.

“Ella igualmente tiene miedo de salir de ese lugar, más allá que es la única que en su momento tuvo custodia. El resto de las internas pueden salir libremente fuera del nosocomio, ella no. Pero bueno, cuando vamos sí está muy contenta”.

Al final, Lorena fue sugestiva al sospechar por qué Marcela Basteri no podría moverse con libertad: “Será porque es la mamá de Luis Miguel. La verdad que no se entiende”.