Desde hace años, Luis Ventura sostiene que Honorina Montes, la mujer que se encuentra internada en una conocida institución neuropsiquiátrica es Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, que justamente se encuentra en Argentina brindando una suerte de recitales.

Ventura presentó este miércoles Flavia Basteri, prima de Marcela, que sostuvo una vez más que Honorina no es quien dice ser ya que “cuando indaga en su pasado, se pone muy nerviosa y tiembla”, tal como cuando Ventura la entrevistó en la calle, donde ella vivía.

Comparativo de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, y Honorina Montes (Fotos: capturas A la tarde)

Flavia contó que la mujer le refirió que llegó de Estados Unidos y le refirió de manera errática que había sido secuestrada, y que ella tiene supuestos parientes en España que nunca la vinieron a visitar a Argentina, pese a que afirman que no quiso irse con ellos a ese país.

POR QUÉ LUIS MIGUEL HACE OÍDOS SORDOS A LAS VERSIONES SOBRE QUE SU MADRE ESTARÍA VIVA EN ARGENTINA

Prestas a explicar por qué Luis Miguel no actúa con respecto a este hallazgo, las primas de Marcela coincidieron en que tanto él como su hermano Sergio las ignoraron. “Con Alejandro hablamos por Facebook y me dijo que no le demos prensa a Luis Ventura con esto”, explicó.

“Yo le dije que necesito los medios para hacer un ADN, y que cuando venga a la Argentina se comunique con nosotros para hacer el ADN de forma particular para sacarnos la duda, y a los dos días me bloqueó”, agregó Flavia, antes de examinar las fotos que muestran el enorme parecido de Basteri con Montes, incluidos los lunares de su frente.

“Tiene todo. Tiene los lunares, porque cuando fuimos a verla mirábamos exactamente esos detalles”, dijo Ivana Basteri, la otra prima de Marcela que fue al programa y que señaló dos lunares: uno en la frente, otro en el cuello.

“Ella cosía y zurcía mucho y muy bien. Y el dedo en el que usaba el deda lo tenía torcidito, y la vez y lo tiene igual”, agregó Flavia, que contó que sus padres quisieron saber en 1992 qué había pasado con Marcela. “Mi tía le dijo que no sabía, y entonces mi papá le dijo que, o no aparece más, o que el hijo la puso en un neuropsiquiátrico con otro nombre y apellido”, agregó.

