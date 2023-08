En plena polémica acerca de si Luis Miguel tiene en sus shows en Argentina algún doble, acusación que tiene a Luis Ventura como uno de sus más férreos defensores, Socios del espectáculo sorprendió confirmando que Andres Rey, uno de sus imitadores más famosos del país, se encontraría trabajando con el artista.

“Este hombre está encerrado en el Hotel Faena a disposición de la logística y todos los movimientos de Luis Miguel”, aseveró Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo, mientras acotaba que serían más los dobles del artista.

El programa presentó una entrevista que dio el imitador, que trabaja en eventos imitando al ídolo mexicano, en El Diario de Mariana en 2008. “No hubo contacto, pero si hubo de pacto de confidencialidad de palabra. Uno tiene que cumplir”, aseguró, en el ciclo de Mariana Fabbiani en una entrevista que reprodujeron en el ciclo de eltrece.

Agustín Rey, imitador y doble de Luis Miguel.

EL IMITADOR DE LUIS MIGUEL CONFESÓ QUE TRABAJÓ COMO DOBLE DEL ARTISTA

Andrés se sinceró sobre las oportunidades en las que le pagaron para convertirse en el artista, y no en ser simplemente un cantante que le rinde tributo. “Él venía con raid. Rosario, San Luis, parte de Córdoba. El problema es que Luis Miguel es un artista caro para llevarlo al interior”, aseguró.

“Me contrató el dueño del teatro Metropolitan porque estaba desesperado porque no estaba vendiendo lo que tenía que vender. Necesito agilizar toda la parte de boletería, porque se había vendido un cuarto de las entradas, así que me dijo que me iba a poner a comer en un restaurante, te puso un Mercedes Benz y una van con 18 personas de seguridad”, recordó.

“Yo cobro por lo que hago, por cantar y actuar. No me responsabilizo, y esto va para las fanáticas, de lo que haga la persona que me compra”, se sinceró, mientras reconocía que una de sus actuaciones como el mismo Luismi fue en un desfile de Roberto Giordano en 2008 en Punta del Este. “La gente se preguntaba si era o no era”, rememoró, mientras reconocía que le dio miedo subir a un escenario con 18 mil personas de espectadores.