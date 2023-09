Luis Miguel (53) se presentó en Argentina hace unas semanas en un estado más que óptimo, al punto de que hizo creer a más de uno que se trataba de un doble más joven, pero en el plano familiar las cosas no andan tan bien y fue su ex Aracely Arámbula (53) la que sacó a la luz el tema.

“La Chule”, como se conoce a Arámbula, fue pareja de Luis Miguel entre 2005 y 2009, y en ese tiempo tuvieron a Daniel y a Miguel, pero luego de la separación, el cantante se ausentó de la vida de los pequeños y cayó en un espiral del que solo salió gracias a su relación Paloma Cuevas.

Aracely Arámbula (Foto: Instagram @aracelyarambula)

Pero Aracely no se ha quedado quieta todos estos años, sino que tiene un reclamo pendiente para con el cantante, que lo hizo saber a la prensa de manera contundente durante una entrevista reciente.

“Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo. Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá”, dijo Aracely en la alfombra roja de la obra teatral Vaselina.

ARACELY ARÁMBULA LE RECLAMÓ A LUIS MIGUEL MÁS PRESENCIA CON SUS HIJOS Y LA DEUDA ALIMENTARIA QUE MANTIENE CON ELLOS

“Vean a Alejandro Fernández, con sus hijos en el escenario, con su nieta; Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración. ¡Y cómo es posible que tienen el papá que es un ídolo, qué bueno, qué padre!”, agregó.

“A mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos”, señaló, desilusionada.

A esto, cabe destacar que la actitud del Sol de México con su ex, y sobre todo con sus hijos, se traslada a todo plano, al punto de que ella confesó: “No hemos recibido invitación para los conciertos, ni hemos recibido invitación para nada”.

“Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos, pero ahorita yo vengo a divertirme mucho”, agregó en otra instancia de la entrevista, dando a conocer que Luis Miguel no habría cumplido con sus obligaciones para con sus hijos.

