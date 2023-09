Luego de haber brillado en Argentina con sus impactantes shows, Luis Miguel aterrizó en Chile para continuar con su gira. Al final del décimo recital, el cantante mexicano se quebró en llanto desde el escenario y frente a miles de personas.

¿Qué pasó? Ni bien terminó su último tema, segundos antes de que se retirara, “Luismi” fue ovacionado por sus fanáticos, que quedaron más que conformes con su performance. Emocionado, el artista, que suele mostrarse muy serio, se quebró en llanto.

Mientras se tocaba el pecho, del lado donde está el corazón, y les agradecía a sus seguidores por estar siempre firme junto a él, el cantante intentaba secarse las lágrimas antes de retirarse. Luego de esta situación que conmovió a sus fans, se supo que Luis Miguel se tomará un descanso hasta el 15 de septiembre, fecha en la que regresará a los escenarios.

MARISA BREL SALIÓ AL CRUCE DE LUIS VENTURA POR LA IDENTIDAD DE LUIS MIGUEL

Marisa, que contó que estuvo de novia con uno de sus representantes (Luis Varona), contó que vio “decenas y decenas” de shows y compartió “miles de momentos” con el entorno de Luis Miguel por lo que se animó a decir que Luismi “se murió y resucitó”.

“Este chico se murió y resucitó, pobrecito, con la vida que ha tenido, con ese padre que lo único que le reconozco es que le vio su don. Pobrecito, lo que tuvo que ver con vivir con ese padre, lo que le hicieron a su mamá, que siguen jodiendo con que su mamá está viva. Él sabe perfectamente que no es así. Y siguen revolviendo ‘miércoles’ por ahí”, señaló Marisa.

“Yo lo quiero tanto Luis Miguel, que no me gusta que jueguen con él. No me gusta que jueguen con la gente en general, pero yo ayer lo vi mejor que nunca. Está impecable: baila, que hace mucho que no bailaba tanto porque hubo una época que era como Frank Sinatra. Volvió a disfrutar, porque antes me iba con esa sensación que él no lo disfrutaba porque se enojaba”, agregó.

A la hora de definir si le enojaban todas las teorías de Ventura, Marisa se rio. “No te voy a dar ese título porque yo no voy a poner a Ventura en contra, pero me lo tomo con humor. Me da risa. Estaba en el recital y le decía ‘¿Qué te pasa Ventura? acá lo tenés a Luis Miguel’. Si pudiera, lo llevaría a primera fila, pero igual creo que es un juego que hace Ventura porque es muy inteligente Luis.