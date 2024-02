Si bien tuvo un arranque polémico, Juliana “Furia” Scaglione se fue ganando su propio público en Gran Hermano 2023, que la salvó de numerosas “placas” domingueras hasta convertirla en la gran favorita, pero ahora la mamá de Agostina Spinelli salió a desmitificarla.

Silvina Ríos habló con Juan Etchegoyen para Mitre Live y se mostró muy disgustada por el tratamiento que la producción del reality le da al papel de su hija en este conflicto, acusándolos de perjudicarla en el resultado final.

Furia y Agostina se dijeron de todo en el careo (Foto: captura Telefe)

“Se ha estado hablando todo este tiempo del ingreso de Romina, se dijo que el enfrentamiento entre mi hija y Furia no viene porque ingresa Romina. Que no metan a terceros que no tiene nada que ver. Furia dejó a Agostina sola, la nominó, quedó sola y le fue siempre leal mi hija a Juliana”, asentó.

LA MAMÁ DE AGOSTINA APUNTÓ CONTRA LA PRODUCCIÓN DE GRAN HERMANO POR ENCUBRIR A FURIA

“Esto surge cuando Emanuel le dice a Furia que Agostina la nominó. Esa noche mi hija se pone a llorar y el (público) que ve Gran Hermano lo sabe, y sabe también que Furia ha tenido problemas con todos”, acusó la mujer en comunicación con Etchegoyen.

“Furia no es santa, dijo ´en esta casa va a correr sangre ´ pero lamentablemente todo no se muestra. A mí no me gustó ver a mi hija así, es mentira que ella se iba a ir a las manos. Agostina no se va a ir a las manos y si Juliana no respondió es porque está advertida por todas las cosas que hace”, señaló Silvina.

Foto: Captura (América)

“Estoy ofendida con la producción, enojada porque hay que mostrar todo. Perjudican a algunos y benefician a otros, parece que el ombligo de todo esto es Furia, no festejemos a Furia, no es la única, y se cansó de maltratar”, acusó la madre de la agente de policía.

LA MAMÁ DE AGOSTINA SPINELLI DESTAPÓ LA INTERNA DE LOS PARTICIPANTES CONTRA FURIA EN GRAN HERMANO

“Furia se cree que es el ombligo del mundo y otra cosa te voy a decir: a todos cuando les grita alguien de afuera los hacen meter adentro y a Juliana cuando le gritan le dejan agradecer, no la entran. ¿Qué estamos viendo? Esas cosas me sacan”, agregó.

“¿Por qué no muestran cuando Furia le dijo a mi hija villera? Esto es un juego y que quede claro, a mí quisieron cerrarme el Facebook y a mi hija el Instagram. Los fans de Furia pidieron que le bajen la cuenta a Romina Uhrig, que la saquen del medio a ella que no tiene nada que ver. La disputa de mi hija con Furia viene de antes”, reveló Silvina.

Furia y Agostina tuvieron un tremendo cruce en la casa de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe)

“La producción de mi hija muestra todo y de Furia no, no tengo dudas. ¿Cómo no querés que esté ofendida? Mostraron a Agostina hablando de Juliana y a Furia no la mostraron hablando de mi hija. Agostina le dijo toda la verdad a Furia, que es una falsa. A Emanuel lo destrozó y luego lo llevó a ver una película. A Rosina lo mismo. Cuando te quiere usar te usa y cuando no te descarta”, cerró, furiosa, Silvina, que no dijo nada sobre el papel de su hija en el grupo de “Las furiosas”.