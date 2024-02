La escandalosa separación de Nicki Nicole y Peso Pluma, a menos de un año de apostar al amor, encendió la polémica. Sahar Sonia, la presunta amante del cantante mexicano, rompió el silencio y Marcela Tauro le contestó súper picante en Intrusos.

“Te lo regalamos con moño porque Nicki Nicole merece algo mejor. Más lindo, todo”, dijo la panelista, luego de ver el descargo de la influencer colombiana con la que fue visto a Peso Pluma en Las Vegas.

Defendiendo con contundencia a la cantante argentina, Tauro agregó: “La ninguneó a Nicki”.

Luego de visibilizar sin filtros empatía por Nicki Nicole, Marcela se preguntó: “¿Esto no será algo de prensa? ¿Él no está por presentar algo?”. Y Karina Iavícoli echó por tierra dicha hipótesis: “No, ella está hecha bolsa”.

SAHAR SONIA, LA TERCERA EN DISCORDIA ENTRE NICKI NICOLE Y PESO PLUMA

Al día siguiente de la viralización de su video con Peso Pluma, Sahar Sonia rompió el silencio en su red social y se refirió a su relación con el cantante mexicano y a la ruptura con Nicki Nicole.

“Hola a todos. Mi nombre es Sahar y soy una influencer de Los Ángeles. Quería venir aquí y hablar de lo que está sucediendo. Creo que toda esta historia se fue un poco de las manos”, comenzó diciendo.

“Sí, sé quién es Peso Pluma, pero no soy española. No sigo las noticias en español. No sabía nada de su vida personal o sobre sus relaciones. No sé quién es ella, pero les pido a todos que paren con el bullying porque no soy ese tipo de persona”, continuó la influencer.

“No tenía la mala intenciones de romper una relación o algo así. Pero eso es todo lo que tenía para decir, por ahora. Espero que disfruten el resto de su día”, cerró Sahar Sonia, la influencer colombiana señalada como la tercera en discordia entre Nicki Nicole y Peso Pluma.