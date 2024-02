Lejos de que la salida de Sabrina Cortez de la casa de Gran Hermano 2023 la acerque a su novio Brian Fernández, luego de la infidelidad de ella dentro del reality, su separación terminó en escándalo. Ahora, el amigo del Kun Agüero lanzó un polémico tweet.

“Escucho una mentira más y salgo a contar toda la verdad y te aseguro que a la gente no le va a gustar”.

“Todo bien que te quieras limpiar la imagen para el repechaje pero ya me estoy cansando”, escribió el ex de a participante en la red social X, molesto con la actitud de Sabrina, quien sigue sosteniendo que nunca le fue infiel con Alan y con quien tiene un conflicto por sus perros.

“Escucho una mentira más y salgo a contar toda la verdad y te aseguro que a la gente no le va a gustar”, amenazó. “Acordate que yo no vivo de la fama ni me interesa todo esto, no tengo nada que perder”, lanzó, súper polémico.

Foto: Instagram

SABRINA CORTEZ REVELÓ LA SOSPECHOSA COINCIDENCIA QUE TIENE CON ROSINA EN GRAN HERMANO 2023

En Gran Hermano 2023 admitieron Rosina Beltrán y Joel Ojeda que habían vivido una historia de amor fuera de la casa, antes de ingresar cada uno y sin saberlo al reality. Ahora fue Sabrina Cortez, la última eliminada, en contar que ella también tiene un pasado con el comisario de abordo.

“Yo también lo conocía a Joel de afuera”, reveló la influencer, entre risas asombrando a Santiago del Moro. “¿Qué tiene Joel?”, lanzó el animador.

“Fue una boludez y fue hace muy poco”, detalló, mientras contaba que algo sospechaba de sus compañeros. “No se supo en la casa, pero sí comprendía que Rosina me decía ‘ya vas a entender’ y me hacía caritas. Me di cuenta”, aseveró.