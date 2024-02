Sabrina Cortez, la exparticipante de Gran Hermano 2023, reveló en su visita a Bendita TV qué complicaciones le trajo su separación de su novio Brian tras salir de la casa.

“Se juzga sin saber cómo son las cosas, hay un montón de cosas que no quiero hablar porque no está bueno... ni si quiera me senté a hablar con él”, dijo.

Fue entonces cuando confesó: “Tiene a mis perros, mi auto, mi ropa porque vivo con él pero me parece que no vuelvo. Tampoco crean que yo soy la hija de puta del cuento...”.

Esta mañana, en A la Barbarossa, Sabrina contó que su ex se comunicó con ella para hablar y advirtió: “Él va a jugar un poco con el hecho de que yo quiero mis perros”.

“De hecho hay cosas que no quiere dar. Mi familia intentó buscar a mis perros y no se los dio, no estaban. Yo no le fui infiel a Brian, ni si quiera me lo chapé a Alan”, cerró.

QUIÉNES SON LOS ELIMINADOS DE LA CASA DE GRAN HERMANO HASTA EL DOMINGO 4 DE FEBRERO

El domingo 7 de enero se fue la casa más famosa del país Isabel Denegri por el 56,6 por ciento de los votos, mientras que en la anterior gala de eliminación se fue Wiliams López.

El segundo eliminado del reality fue Axel Klekaylo con el 54,3 % de los votos negativos y el primero en salir de la casa fue Hernán Ontivero, que sacó 52,6% de los votos.

Carla De Stefano se fue de la famosa casa por decisión propia y Catalina Gorostidi resultó eliminada en la quinta gala por el 63,9 por ciento de los votos. En la sexta gala Florencia Cabrera quedó afuera por un 56.8% de los votos.

El domingo 28 de enero dos nuevos participantes se fueron de Gran Hermano 2023, Denisse Belén González y Alan Simone, mientras que los demás fueron salvados por el público para continuar en juego.

La novena eliminada del certamen fue Sabrina, quien se quedó afuera del reality el domingo 4 de febrero con el 40,5 por ciento de los votos contra 34,3 de Manzana y el 25,2 de Agostina.