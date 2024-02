María Eugenia Ritó está lista para volver. Quiere regresar a actuar, ser panelista y recuperar la carrera que, según contó, la adicción a las drogas le quitó. La exvedette tuvo un mano a mano con Ángel de Brito donde habló sobre la etapa más oscura de su vida.

“Yo soy sincera, a mí no me da vergüenza contarlo. Sí, me emociono y vuelvo a repetir, soy un ser humano. Estaba muy solita”.

“Yo estuve muy mal, al punto de… Yo estuve muerta”, señaló, en LAM mientras la voz se la quebraba por la emoción.

“Te puedo asegurar que estuve muerta. Te saca el alma, te saca la vida. Dejás de ser vos”, se contó, quebrando en llanto.

Foto: Captura de TV

MARÍA EUGENIA RITÓ, A CORAZÓN ABIERTO, SOBRE CÓMO PUDO SALIR DE LAS DROGAS

“Más de una vez le pedí a Dios y por eso no podía volver al medio porque abría la ventana de mi casa, me miraba al espejo y no podía sentir. Lo digo con una mano en el corazón y si la gente lo quiere creer, que lo crea”, dijo, entre lágrimas.

“Tener dos ojos y no ver. Yo decía ‘tenés dos piernas, salí y caminá’. ‘Dios, ayudame, empujame. Soy una artista, una persona. Tuviste todo, volvé, vos podés’ y yo no podía”, rememoró, emocionada.