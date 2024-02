En 2014, María Eugenia Ritó se divorció de Marcelo Salinas. Desde entonces, su vida amorosa transcurrió lejos de la exposición mediática.

Con ganas de volver al ruedo teatral, la vedette le dio una nota a Mañanísima y habló sin filtros de su presente sentimental, mientras se prepara con todo para su regreso al mundo artístico.

“Yo soy bisexual. ¿Qué no hice yo? Tuve un zoológico en mi casa. Temaiken tuve en su momento. Ahora estoy tranquila”.

MARÍA EUGENIA RITÓ HABLÓ DE SU PRESENTE AMOROSO

Notero: -¿En el amor cómo estás?

Ritó: -Siempre hay alguien que te saque las telas de araña, lógicamente. Pero estoy tranquila. Salgo, estoy con amigos, con amigas. A mí me gusta todo, soy bisexual.

Notero: -¿Tenés ganas de estar en una pareja formal?

Ritó: -No, no. Por ahora, no. Como en los cines “coming son”. Próximamente.

Notero: -¿Creés en la monogamia?

Ritó: -Yo creo en todo. ¿Qué no hice yo? Tuve un zoológico en mi casa. Temaiken tuve en su momento.