Continúan los reemplazos para Pampita en Bailando 2023 y quien debutará en la silla de jurado será Flor Vigna, decisión que no cayó muy bien tras participar en el certamen y terminar abandonando. Su regreso recibió críticas y fue María Eugenia Ritó quien no pudo contenerse.

“Puede opinar, claramente, pero con ese criterio... No tiene estelaridad, hay mucho taco gastado en esa pista”.

“Sorry, chicos, pero Flor no tiene estelaridad ni trayectoria, menos taco gastado en el escenario como dice Moria Casán para ocupar la silla de Pampita. ¿Y sabe de show cuando después le afecta?”, se despachó la exvedette primero en X.

Pero no fue todo. “La verdad que le falta. Me gusta mucho como baila, lo que hace y no hay que sacarle mérito porque es excelente. Ahora está incursionando la parte del canto y espero que le vaya bien”, empezó diciendo, en una nota con LAM.

Foto: Captura de TV

MARÍA EUGENIA RITÓ CRITICÓ A FLOR VIGNA COMO JURADO DEL BAILADO Y SE POSTULÓ PARA EL PROGRAMA

“De todas maneras, ella quiere estar en el jurado, y me parece perfecto. Habrá hablado con la persona correcta”, deslizó, filosa. “Puede opinar, claramente, pero con ese criterio... No tiene estelaridad, hay mucho taco gastado en esa pista. Está Moria, Pachano, Pampita, estuvo Alfano, pero sabe mucho”, lanzó.

“Me encanta como baila, es una gran artista pero si la producción decide es porque tiene que estar ahí o justamente para que se armen este tipo de revuelos. Igualmente le deseo lo mejor, pero que le falta estelaridad, que no te quepa la menor duda”, disparó.

“Que el público te elija sin que te echen, como le pasó a Flor, está buenísimo”, señaló, pero siguió dándole a la novia de Luciano Castro. “Medio que los compañeros no lo querían, una cosa así. No es muy querida, me dijeron que le falta carisma”, siguió.

Hacia el final, siempre verborrágica, contó que le propuso a Marcelo Tinelli estar en su ciclo, pero ya no en la pista. “Cuando lo felicité a Marcelo por la apertura del programa, me agradeció y me dijo que las puertas están abiertas para volver. Bailando, como jurado o en el streaming”, concluyó. ¿Se dará?