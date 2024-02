La semana pasada, María Eugenia Ritó fue entrevistada por Mañanísima (de lunes a viernes de 9 a 10.30 por eltrece) y también por Socios del Espectáculo, tras pasar un tiempo lejos de las cámaras e hizo revelaciones que dieron que hablar.

En esta oportunidad, la exvedette manifestó en una nueva nota con Matías Vázquez para el programa de espectáculos de eltrece que volverá a trabajar próximamente y dio detalles del delicado momento que atravesó por la depresión y los excesos.

“Soy actriz, comediante, también canto”, explicó en el móvil con Socios y aseguró “A esta altura estoy para ser cabeza de compañía”.

“Vuelvo al medio, esa es la novedad”, indicó.

“Pasé por muchas cosas en mi vida. Este año cumplo 49. Chicos, estoy viva y vivida. Me casé, me divorcié, depresión, drogas, qué más? Pasé un montón de cosas”, sostuvo la exvedette.

“¿Qué te salvó la vida, Eugenia?”, le preguntó el notero, y ella contestó: “Creo que tuve un Dios aparte. Unas ganas de volver a vivir...”

“Me merezco vivir y seguir laburando. Sí, señora, engordé. Puedo tener celulitis, obvio que puedo tener panza y lo voy a adelgazar. Y si no, cuál hay, soy comediante, soy la Ritó y acá estoy yo”.

“Volví del más allá. Pasé por muchas cosas y no voy a pensar en el cuerpo”, agregó.

MARÍA EUGENIA RITÓ HABLÓ DE SU PRESENTE SENTIMENTAL

En 2014, María Eugenia Ritó se divorció de Marcelo Salinas. Desde entonces, su vida amorosa transcurrió lejos de la exposición mediática.

Con ganas de volver al ruedo teatral, la vedette le dio una nota a Mañanísima y habló sin filtros de su presente sentimental, mientras se prepara con todo para su regreso al mundo artístico.

Notero: -¿En el amor cómo estás?

Ritó: -Siempre hay alguien que te saque las telas de araña, lógicamente. Pero estoy tranquila. Salgo, estoy con amigos, con amigas. A mí me gusta todo, soy bisexual.

Notero: -¿Tenés ganas de estar en una pareja formal?

Ritó: -No, no. Por ahora, no. Como en los cines “coming soon”. Próximamente.

Notero: -¿Creés en la monogamia?

Ritó: -Yo creo en todo. ¿Qué no hice yo? Tuve un zoológico en mi casa. Temaikén tuve en su momento.