Esta edición de Gran Hermano es muy diferente a la anterior, no solo por la elección de los jugadores, sino por las fuertes e impensadas propuestas que lanza la producción.

Tras el ingreso la semana pasada de la exparticipante, Romina Uhrig, Santiago del Moro anunció que los participantes deberán someterse a un nuevo desafío.

Se trata de Congelados, un juego que los pondrá a prueba al punto tal que podrán quedar nominados o directamente fuera de juego.

DE QUÉ SE TRATA CONGELADOS, EL CRUEL JUEGO AL QUE EXPONDRÁN A LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO

“En las próximas semanas, en un futuro, puede ser que suene una alarma y que todos tengan que quedarse inmóviles, como si fuesen una estructura de hielo”, explicó Santiago del Moro en la gala del domingo.

“Va a entrar algún familiar o ser querido. Les va a poder decir algo lindo. Ustedes no pueden reaccionar nada”, agregó el conductor.

Por: Estefania Lisi

“Quizás puedan ir a placa o ser expulsados directamente, así que no es algo para festejar, es algo para la presión del juego”, les aclaró a los chicos, que no entendían demasiado la propuesta, pero que deberán poner todo su esfuerzo para no fracasar.

La prueba se realizará este martes 13 de febrero en la emisión del programa.