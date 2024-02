Romina Uhrig entró a la casa de Gran Hermano 2023 por 48 horas para conocer a los participantes. Acto seguido, indignada, su excompañera de la edición 2022, Martina Stewart Usher, apuntó contra la producción del programa por haberla convocado.

“Es muy raro el ingreso de Romina, cuando vos firmás un contrato con Telefe te dicen que trabajás para ellos o si no te vas, muchos se quedaron y otros se fueron. No sé si hay guita de por medio, pero realmente una persona que se va... Es rarísimo que haya entrado ella”, expresó en diálogo con Juan Etchegoyen, algo molesta.

“Que hayan metido a una persona que se fue del canal y ahora vuelve, yo creo que hay una suma importante de dinero; no me cierra”.

Además de haber opinado muy picante que debe haber “guita de por medio”, dio a entender que Romina no tiene la chispa con que debía contar la visita al reality. “Podrían poner una figura copada, poner a un ex GH con todos los quilomberos que hubo. Todo muy raro y me quedé pensando qué habrá pasado, cuánto habrá pasado en el medio”, señaló.

Martina Stewart Usher.

“Nosotros cuando nos fuimos del canal vía libre y más con la gente que sigue laburando ahí de GH. Que hayan metido a una persona que se fue del canal y ahora vuelve, yo creo que hay una suma importante de dinero; no me cierra”, sentenció, redoblando la apuesta.

Y fue lapidaria. “Capaz le debían algo... Capaz la sacaron antes de lo que tenían que sacarla de la casa en la edición anterior”, sumó, desconfiando de las intenciones de la producción.

MARTINA STEWART USHER PREFERÍA A ALFA ANTES QUE A ROMINA UHRIG

“Si entraba Alfa, bueno, vaya y pase... El pobre viejo siempre está en la tribuna. Quizás fue un favor que le debían. Vota la gente pero no sé... En una fiesta medio en pedo se le escapó a Romina eso. Dijo que la sacaron antes de lo que la tenían que sacar”, opinó Martina.

Martina Stewart Usher y Walter Alfa Santiago.

“Quizás fue un favor que le debían. Vota la gente pero no sé... En una fiesta medio en pedo se le escapó a Romina eso. Dijo que la sacaron antes de lo que la tenían que sacar”.

Y cerró deslizando que algunos tendrían privilegios. “Hay gente que entra porque hacen 20 castings como yo y otra gente que hace 3 castings. Entré al programa y hubo chicos que fueron esa cantidad de veces. Yo cuando salí de la casa no tenía un puto contacto de Telefe y Juli quedó adentro, no sé por qué pasa eso. Quizás le debían algo y por eso entro Romina”, cerró, picante. ¿Recibirá respuesta?