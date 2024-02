Una inesperada acusación recibió Beto Casella cuando Milton Re, imitador que trabajaba en el ciclo radial Nadie nos para como en Bendita, al señalarlo como responsable de su despido. Ahora el conductor recogió el guante y salió con todo contra el humorista.

“No son las formas. Me parece que no es la forma de agradecer”, empezó diciendo, en una nota con Socios del Espectáculo.

“Estaba siendo para la producción, tanto para la radio como para la tele, un poco tóxico. Por ahí se autopercibe Tato Bores, yo que sé”, se despachó, súper ácida mientras apuntaba sobre algunas exigencias que habría puesto en los programas.

Foto: Instagram

BETO CASELLA SALIÓ CON LOS TAPONES DE PUNTA CONTRA EL IMITADOR MILTON RE

El animador, explicó por qué le molestaba tanto la acusación. “Contesto esto porque no me gusta que se me impute que echo a alguien. Despedir a alguien es una situación muy delicada, dejar sin laburo a alguien”, señaló.

“Es mentira que se lo despidió, es mentira la frase ‘no vengas nunca más’. Además, miente. Es una decepción porque es un pibe al que uno apostó. Tampoco es que me debe gratitud eterna, o nos debe como grupo”, lanzó.

“Me parece que fue una actitud poco común, poco profesional y sospecho yo de un egocentrismo mal manejado”, concluyó, lapidario.